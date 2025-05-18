Польская Руслана своими дикими танцами "разорвала" сцену Евровидения-2025 (видео)

52-летняя Юстина Стечковская, представительница Польши на 69-м Евровидении в Базеле, произвела на сцене настоящий фурор своими зажигательными танцами под песню GAJA.

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За выступлением артистки под номером 15 можно было наблюдать в прямой трансляции песенного конкурса.

Как и обычно, номер польских представителей наполнен нестандартными визуальными эффектами. На этот раз на сцене появился гигантский графический дракон, как из "Игры престолов", которого пыталась укротить энергичная Юстина. Певица поразила мощной хореографией и широким вокальным диапазоном.

"Это самая старшая участница нынешнего финала", — подчеркнули украинские комментаторы шоу.

Польша на Евровидении-2025 Фото: Eurovision.tv

Ее композиция Gaja сочетает мифологические образы с личными эмоциями, воплощая образ матери-природы и призывая к гармоничному сосуществованию с окружающей средой. Интересно, что певицы визуально похож на победное выступление Русланы в 2004 году.

Реакция зрителей Евровидения

"Что еще должна сделать эта женщина, чтобы стать победительницей? Она поет, танцует, играет на скрипке, бегает и летает. Что еще она может сделать?" — поинтересовался один из участников обсуждения в комментариях под видео;

"Королева кружения, танцев, игры на скрипке, зависания в воздухе, мать драконов. Она сокрушила сцену. Я никогда раньше не была такой гордой!" — добавила другая зрительница;

"Юстине удалось совместить искусство с великолепным шоу. Выступление впечатляет и заслуживает победы", — отметил следующий юзер.

Кстати, Стечковская триумфально вернулась на сцену Евровидения спустя три десятилетия после своего дебюта в 1995 году с песней Sama. Этим выступлением она установила рекорд по самому длинному перерыву в конкурсе.

Творческий путь польской Русланы

Юстину часто называют "шаманкой польской сцены" — ее творческий путь поражает масштабом. Она проявила себя как вокалистка, композитор, автор песен, актриса и фотограф. В творческом багаже артистки 19 студийных альбомов, более 200 песен и около 3000 концертов. Кроме того, Стечковская является постоянной судьей шоу Голос Польши, где получила уважительное прозвище — "госпожа профессор".

Вместе с тем, по прогнозам букмекеров, певице прогнозируют место в ближе к концу таблицы конкурсантов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В финале Евровидения-2025 группа Ziferblat выступила под номером 7. Их номер отличается театральностью: яркое освещение, почти ритуальные хореографические движения и мощный вокал создавали глубокую эмоциональную атмосферу. В конце своего выступления солист выкрикнул патриотический лозунг "Слава Украине!", поблагодарив зрителей за внимание и поддержку нашей страны.

Букмекеры определили трех фаворитов, которые имеют высокие шансы на победу. Это участники из Швеции, Австрии и Франции.

В своей конкурсной песне Йоханнес из Австрии мастерски соединил, казалось бы, несовместимые музыкальные направления — поп, оперу и электронную музыку, что позволило раскрыть все грани его вокальных возможностей.

Кстати, финал Евровидения-2025 проходит в субботу, 17 мая.