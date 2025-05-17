"Євробачення-2025": текстова трансляція пісенного конкурсу

17 травня на сцені в Базелі, Швейцарія, оберуть переможця "Євробачення-2025". Там виступлять представники 26 країн.

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Фокус буде вести текстову трансляцію того, що відбуватиметься на сцені міжнародного пісенного конкурсу.

Україна на "Євробаченні-2025"

Україну на конкурсі цього року представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Наразі букмекери прогнозують українцям 16-те місце.

Гранд-фінал "Євробачення-2025"

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення" відбуватиметься на арені St. Jakobshalle у Базелі. У фіналі, який почнеться о 22:00, змагатимуться 26 країн, включаючи 10 переможців кожного з двох півфіналів, країни "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) та країну-господаря Швейцарію.

Найбільше шансів на перемогу у Швеції. Гурт KAJ з піснею Bara Bada Bastu вразив глядачів та журі поєднанням гумору, фольклору та сучасного звучання. Також дуже ймовірною виглядає перемога Австрії, Франції, Фінляндії, Нідерландів, Естонії, Ізраїлю, Швейцарії тощо.

Нагадаємо, фіналісти "Євробачення-2025", фінсько-шведський гурт KAJ, який представляє цього року Швецію з піснею Bara bada bastu, станцював під пісню Вєрки Сердючки.

Також Фокус писав про те, що гурт Ziferblat, який представляє Україну на конкурсі "Євробачення-2025" у швейцарському Базелі, виступить саме в першій половині гранд-фіналу, куди пройшов за результатами першого півфіналу.