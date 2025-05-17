"Евровидение-2025": гранд-финал песенного конкурса (текстовая трансляция)
17 мая на сцене в Базеле, Швейцария, выберут победителя "Евровидения-2025". Там выступят представители 26 стран.
Фокус будет вести текстовую трансляцию того, что будет происходить на сцене международного песенного конкурса.
22:37 На сцене представители Литвы, группа Katarsis, с песней Tavo akys. Страна на 22-м месте в ставках букмекеров.
22:33 Израиль представляет Юваль Рафаэль с композицией New Day Will Rise. Страна на седьмом месте в ставках букмекеров.
22:28 От Эстонии выступает Tommy Cash с песней Espresso Macchiato. Эстонии прогнозируют шестое место.
22:23 Люксембург представляет Лора Торн с песней La Poupée Monte Le Son. Страна на 17-м месте в ставках букмекеров.
22:20 Норвегию представляет певец Kyle Alessandro с песней Lighter. Композиция с мощным вокалом и современным звучанием. Норвегия может занять 21-е место в финале "Евровидения-2025", по ставкам букмекеров.
22:18 Линии для голосования открыты.
22:17 Ведущие конкурса отметили, что сегодня половина голосов будет от жюри, а другая половина — от зрителей. Голосовать можно 20 раз, но не за свою страну.
22:08 Украинская группа Ziferblat вышла на сцену в Базеле с государственным флагом.
22:03 Nemo исполнили свою победную песню The Code.
22:00 Стартовал гранд-финал "Евровидения-2025". В кадре появился кубок конкурса и победители "Евровидения-2024" Nemo.
Украина на "Евровидении-2025"
Украину на конкурсе в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Сейчас букмекеры прогнозируют украинцам 16-е место.
Гранд-финал "Евровидения-2025"
Гранд-финал 69-го песенного конкурса "Евровидение" будет проходить на арене St. Jakobshalle в Базеле. В финале, который начнется в 22:00, будут соревноваться 26 стран, включая 10 победителей каждого из двух полуфиналов, страны "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания) и страну-хозяина Швейцарию.
Больше всего шансов на победу у Швеции. Группа KAJ с песней Bara Bada Bastu поразил зрителей и жюри сочетанием юмора, фольклора и современного звучания. Также очень вероятной выглядит победа Австрии, Франции, Финляндии, Нидерландов, Эстонии, Израиля, Швейцарии и др.
Напомним, финалисты "Евровидения-2025", финско-шведская группа KAJ, которая представляет в этом году Швецию с песней Bara bada bastu, станцевала под песню Верки Сердючки.
Также Фокус писал о том, что группа Ziferblat, которая представляет Украину на конкурсе "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, выступит именно в первой половине гранд-финала, куда прошла по результатам первого полуфинала.