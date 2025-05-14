"Учились у великих": вероятные победители "Евровидения-2025" станцевали под Верку Сердючку (видео)

Финалисты "Евровидения-2025", финско-шведская группа KAJ, которая представляет в этом году Швецию с песней Bara bada bastu, станцевала под песню Верки Сердючки.

Related video

Зажигательным видео коллектив поделился в Instagram еще в конце апреля.

KAJ станцевали под песню Верки Сердючки

Трио сняло ролик под песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, с которой Андрей Данилко выступил на "Евровидении-2007", где занял второе место. Тогда песенный конкурс проходил в Финляндии, а победу одержала сербская певица Мария Шерифович с композицией Molitva.

"Мы учились у великих. Это наш тезис", — написали участники группы KAJ, Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд.

Пользователи сети засыпали положительными комментариями представителей Швеции на "Евровидении-2025".

"Когда я подумала, что не смогу любить вас больше", "Вы все восхищаете свою украинскую аудиторию правильными карточками", "Лучше оригинала", — пишут фолловеры KAJ.

Швеция на "Евровидении-2025"

Группа KAJ выступила в первом полуфинале "Евровидения-2025" 13 мая. Музыканты вышли на сцену в швейцарском Базеле под номером 6 и исполнили композицию Bara Bada Bastu, которая переводится как "Просто воспользуйтесь сауной".

Группа KAJ

Группа KAJ имеет высокие шансы на победу, а именно 40%, по прогнозам букмекеров. Швеции пророчили первое место на "Евровидении-2025" еще до того, страна представила песню. В топ-5 также вошли Австрия, Франция, Нидерланды и Израиль. Между тем группе Ziferblat, которая представляет Украину, пока "дают" 13-е место.

Напомним, во время своего концерта за рубежом, который совпал с днем первого полуфинала "Евровидения-2025", Верка Сердючка эмоционально поддержала украинскую группу Ziferblat.

Также Фокус писал о том, что группа Ziferblat, которая представляет Украину на конкурсе "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, выступит именно в первой половине гранд-финала, куда прошла по результатам первого полуфинала.