"Вчилися у великих": ймовірні переможці "Євробачення-2025" станцювали під Вєрку Сердючку (відео)

Фіналісти "Євробачення-2025", фінсько-шведський гурт KAJ, який представляє цього року Швецію з піснею Bara bada bastu, станцював під пісню Вєрки Сердючки.

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Запальним відео колектив поділився в Instagram ще наприкінці квітня.

KAJ станцювали під пісню Вєрки Сердючки

Тріо зняло ролик під пісню Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, з якою Андрій Данилко виступив на "Євробаченні-2007", де посів друге місце. Тоді пісенний конкурс проходив у Фінляндії, а перемогу здобула сербська співачка Марія Шеріфович з композицією Molitva.

"Ми вчилися у великих. Це наша теза", – написали учасники гурту KAJ, Кевін Гольмстрем, Аксель Оман та Якоб Норргорд.

Користувачі мережі засипали позитивними коментарями представників Швеції на "Євробаченні-2025".

"Коли я подумала, що не зможу любити вас більше", "Ви всі захоплюєте свою українську аудиторію правильними картками", "Краще за оригінал", — пишуть фоловери KAJ.

Швеція на "Євробаченні-2025"

Гурт KAJ виступив у першому півфіналі "Євробачення-2025" 13 травня. Музиканти вийшли на сцену у швейцарському Базелі під номером 6 та виконали композицію Bara Bada Bastu, яка перекладається як "Просто скористайтеся сауною".

Гурт KAJ

Гурт KAJ має високі шанси на перемогу, а саме 40%, за прогнозами букмекерів. Швеції пророкували перше місце на "Євробаченні-2025" ще до того, країна представила пісню. У топ-5 також увійшли Австрія, Франція, Нідерланди та Ізраїль. Тим часом гурту Ziferblat, який представляє Україну, наразі "дають" 13-те місце.

Нагадаємо, під час свого концерту за кордоном, який збігся з днем першого півфіналу "Євробачення-2025", Вєрка Сердючка емоційно підтримала український гурт Ziferblat.

Також Фокус писав про те, що гурт Ziferblat, який представляє Україну на конкурсі "Євробачення-2025" у швейцарському Базелі, виступить саме в першій половині гранд-фіналу, куди пройшов за результатами першого півфіналу.