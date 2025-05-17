Победитель Евровидения-2025: что известно о певцах и песнях, поразивших всех (фото)

В финале Евровидения-2025, который состоялся 17 мая в Базеле (Швейцария), фаворитами на победу с самого начала считались представители Швеции и Австрии. Всего в конкурсе приняли участие 37 стран.

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Лучшее выступление в прямом эфире определяют путем оценивания от профессионального жюри, а также зрительского голосования.

Букмекеры определили трех фаворитов, которые имеют самые высокие шансы на победу. Это участники из Швеции, Австрии и Франции.

Швеция на Евровидении-2025

Комедийно-музыкальная группа KAJ исполняет песню о сауне, сочетающую электронную музыку с народными мотивами. Их выступление отличается ярким сценическим оформлением и юмором. На сцене царила атмосфера настоящей финской бани: деревянные скамьи, живые ели и даже гриль.

Швеция на Евровидении-2025 Фото: Eurovision.tv

Танцоры в клетчатых рубашках рубили дрова, после чего переодевались в полотенца и зажигали танцем с вениками, создавая яркое и шуточное шоу. Швеция непоколебимо была лидером букмекерских прогнозов с шансами на победу около 43%.

Вероятная победа Австрии

Певец JJ представляет страну с эмоциональной поп-оперной балладой Wasted Love. Его мощный вокал и сценическая постановка получили положительные отзывы, что повысило его шансы на победу до 30,8%. JJ родился в Вене в семье австрийца и филиппинки. Детство провел в Дубае, а в 2016 году вернулся в Австрию. Его музыкальный стиль сочетает поп и оперу, что отражает его вокальный диапазон контратенора с достижением сопрано.

Австрия на Евровидении-2025 Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

JJ получил известность благодаря участию в шоу The Voice UK в 2020 году и финала австрийского конкурса Starmania. Сейчас он выступает в Венской государственной опере и учится в Частном университете музыки и искусств Вены (MUK).

Песня Wasted Love

Это эмоциональная композиция, которая сочетает поп с элементами оперного вокала и электроники. Песня рассказывает о боли неразделенной любви, используя морские метафоры для передачи чувства погружения в собственные эмоции. Сценическое оформление для выступления на Евровидении разработал испанский режиссер Серджио Хаэн, сосредотачиваясь на черно-белой кинематографической эстетике, вдохновленной морской тематикой.

Официальный видеоклип на композицию Wasted Love имеет минималистичную и символическую эстетику, съемки проходили в лесу близ Вены и включают подводные сцены.

JJ выбрали представителем Австрии на Евровидении-2025 через внутренний отбор, организованный австрийской телерадиокомпанией ORF. Песня Wasted Love представлена публике 6 марта 2025 года. Впервые певец выступил во втором полуфинале конкурса, который состоялся 15 мая 2025 года в Базеле, Швейцария. По итогам голосования он получил путевку в финал.

Лидерство Франции

Исполнительница Louane исполняет трогательную балладу Mon Histoire, посвященную памяти ее матери и дочери. Композиция получила положительные отзывы и имеет шансы на победу около 16,7%.

Кстати, финал Евровидения-2025 транслируется 17 мая в 22:00 по киевскому времени. В Украине трансляцию можно посмотреть на телеканале Суспільне или онлайн на официальном YouTube-канале Eurovision. Нашу страну представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которая сочетает электронику и фольклорные элементы. Хотя группа прошла в финал, по данным Eurovisionworld, шансы конкурсантов на победу составляют менее 1%. Это ставит нас в один ряд с такими странами, как Италия, Испания и Греция, которые также имеют низкие шансы на победу. Песня Bird of Pray сочетает элементы прогрессивного рока, театрального вокала и гармоничных мелодий, создавая атмосферу 1970-х годов. Композиция выполнена на украинском и английском языках.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Греческое шоу на Евровидении-2025 вызвало немало обсуждений — в сети отмечают, что выступление Klavdia имеет заметные параллели с украинскими номерами 2016 и 2024 годов. Отдельные элементы сценографии и стиля исполнительницы напоминают идеи Jerry Heil и alyona alyona, которые в прошлом году представляли Украину с композицией Teresa & Maria — гимном сильным женщинам.

А вот представительницу Мальты подвел текст ее конкурсной песни: одно слово оказалось с двойным значением, что вызвало недоразумение. Мириана призналась, что в момент редактирования текста во время съемок клипа в начале года пережила настоящую "истерику".

Кстати, накануне обнародован полный перечень финалистов конкурса.