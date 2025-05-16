Певицу освистали после выступления на Евровидении-2025: что там произошло (фото)

Израильская исполнительница Юваль Рафаэль выступила во втором полуфинале песенного конкурса Евровидение-2025 с композицией New Day Will Rise. Артистка вышла на сцену в швейцарском Базеле в четверг, 15 мая. Номер певицы сопровождался эффектными визуальными решениями и театральными элементами.

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Посмотреть ее выступление можно в записи прямой трансляции.

Для своего выступления Рафаэль выбрала элегантное черное платье и изысканные украшения. Ее номер был довольно уверенным и профессионально поставленным, впрочем, участие делегации Израиля сопровождалось многочисленными инцидентами еще до самого шоу.

Неприятность на параде

Во время традиционного парада участников конкурса (так называемой "бирюзовой дорожке", где исполнители передвигались по городу в старинных трамваях и автобусах), протестующий заблокировал путь для Юваль, сев на рельсы с палестинским флагом.

Другой активист показал жесты с угрозами в адрес певицы — имитировал перерезание горла и плевал в ее сторону.

Неспокойная репетиция

Репетиции также проходили в напряженной атмосфере. В зале присутствовали зрители с палестинской символикой, которые громко освистывали выступление Рафаэль. Генеральную репетицию второго полуфинала тоже сорвали разъяренные протестующие.

Юваль освистали пропалестинские активисты Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Во время официальной трансляции зрители слышали громкие аплодисменты и положительную реакцию зала, однако видеозаписи с места событий, которые позже появились в интернете, свидетельствуют о совсем другой атмосфере. Там слышны возмущенные возгласы и свист.

Вмешательство организаторов

Вероятно, организаторы прибегли к редактированию звуковой дорожки во время прямой трансляции: звуки аплодисментов и поддержки, скорее всего, добавили искусственно.

Несмотря на все трудности, Юваль Рафаэль все же вышла на международную сцену и профессионально представила свою песню, сохраняя выдержку в условиях беспрецедентного давления. По итогам голосования певица прошла в финал конкурса.

Певица прошла в финал конкурса Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Греция на Евровидении-2025 "скопировала" успешные украинские выступления 2016 и 2024 годов. Отдельные элементы Klavdia позаимствовала и у Jerry Heil и alyona alyona, которые выступали в прошлом году с композицией Teresa & Maria, которая была посвящением сильным женщинам.

Также мы рассказывали, как выступил на Евровидении-2025 вероятный победитель из Австрии. В своей конкурсной песне Йоханнес мастерски соединил казалось бы несовместимые музыкальные направления.

А вот певицу из Мальты подвел текст песни, где есть слово с двойным значением. Мириана призналась, что устроила "истерику", когда узнала о необходимости вмешательства в текст во время съемок видеоклипа в начале этого года.

Кстати, уже известен полный список финалистов конкурса, которые выступят уже в эту субботу, 17 мая.