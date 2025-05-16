Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни Евровидение 2025

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто попал в гранд-финал

Евровидение-2025
Фото: Скрин видео | Второй полуфинал Евровидения-2025

Во втором полуфинале Евровидения-2025, прошедшем 15 мая в швейцарском Базеле, приняло участие 16 участников, которые боролись за 10 мест в финале. Украина во втором полуфинале не голосовала.

Related video

Фокус посмотрел трансляцию второй части главного песенного конкурса и информирует о перечне тех стран, которые прошли дальше.

Второй полуфинал Евровидения 2025: кто выступал

Евровидение-2025 Fullscreen
Скриншот трансляции | чешский исполнитель ADONXS

Второй полуфинал Евровидения-2025 начался в 22:00 часов. Всего в нем приняли участие 16 исполнителей со следующими композициями:

  • Австралия: Go-Jo — Milkshake Man
  • Черногория: Нина Жижич — Dobrodošli
  • Ирландия: EMMY — Laika Party
  • Латвия: Tautumeitas — Bur Man Laimi
  • Армения: Parg — SURVIVOR
  • Австрия: JJ — Wasted Love
  • Греция: Клавдия — Asteromata
  • Литва: Katarsis — Tavo akys
  • Мальта: Мириана Конте — SERVING
  • Грузия: Мариам Шенгелия — Freedom
  • Дания: Ciccaa — Hallucination
  • Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
  • Люксембург: Лора Торн — La Poupée Monte Le Son
  • Израиль: Юваль Рафаэль — New Day Will Rise
  • Сербия: Принц — Mila
  • Финляндия: Эрика Викман — ICH KOMME.

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто попал в гранд-финал

объявление результатов голосования Евровидения-2025 Fullscreen
Скриншот | объявление результатов голосования второго этапа Евровидения-2025

Голосование завершилось около полуночи. По его итогам, в гранд-финал Евровидения-2025 попали следующие 10 стран из 16:

  • Литва;
  • Израиль;
  • Армения;
  • Дания;
  • Австрия;
  • Люксембург;
  • Финляндия;
  • Латвия;
  • Мальта;
  • Греция.

Стоит отметить, что также в гранд-финале выступит первая десятка победителей по голосованию первого полуфинала. В нее вошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина. Украину в финале будет представлять группа Ziferblat.

Напомним, Фокус рассказывал, как выступил на втором полуфинале Евровидения-2025 Йоханнес Пич с композицией Wasted Love ("Потерянная любовь").

Также Фокус узнавал, как певица Мириана Конте из Мальты стала едва ли не самой скандальной исполнительницей Евровидения-2025 из-за своей композиции Serving.