Второй полуфинал Евровидения-2025: кто попал в гранд-финал
Во втором полуфинале Евровидения-2025, прошедшем 15 мая в швейцарском Базеле, приняло участие 16 участников, которые боролись за 10 мест в финале. Украина во втором полуфинале не голосовала.
Фокус посмотрел трансляцию второй части главного песенного конкурса и информирует о перечне тех стран, которые прошли дальше.
Второй полуфинал Евровидения 2025: кто выступал
Второй полуфинал Евровидения-2025 начался в 22:00 часов. Всего в нем приняли участие 16 исполнителей со следующими композициями:
- Австралия: Go-Jo — Milkshake Man
- Черногория: Нина Жижич — Dobrodošli
- Ирландия: EMMY — Laika Party
- Латвия: Tautumeitas — Bur Man Laimi
- Армения: Parg — SURVIVOR
- Австрия: JJ — Wasted Love
- Греция: Клавдия — Asteromata
- Литва: Katarsis — Tavo akys
- Мальта: Мириана Конте — SERVING
- Грузия: Мариам Шенгелия — Freedom
- Дания: Ciccaa — Hallucination
- Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн — La Poupée Monte Le Son
- Израиль: Юваль Рафаэль — New Day Will Rise
- Сербия: Принц — Mila
- Финляндия: Эрика Викман — ICH KOMME.
Второй полуфинал Евровидения-2025: кто попал в гранд-финал
Голосование завершилось около полуночи. По его итогам, в гранд-финал Евровидения-2025 попали следующие 10 стран из 16:
- Литва;
- Израиль;
- Армения;
- Дания;
- Австрия;
- Люксембург;
- Финляндия;
- Латвия;
- Мальта;
- Греция.
Стоит отметить, что также в гранд-финале выступит первая десятка победителей по голосованию первого полуфинала. В нее вошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина. Украину в финале будет представлять группа Ziferblat.
Напомним, Фокус рассказывал, как выступил на втором полуфинале Евровидения-2025 Йоханнес Пич с композицией Wasted Love ("Потерянная любовь").
Также Фокус узнавал, как певица Мириана Конте из Мальты стала едва ли не самой скандальной исполнительницей Евровидения-2025 из-за своей композиции Serving.