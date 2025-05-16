Во втором полуфинале Евровидения-2025, прошедшем 15 мая в швейцарском Базеле, приняло участие 16 участников, которые боролись за 10 мест в финале. Украина во втором полуфинале не голосовала.

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Фокус посмотрел трансляцию второй части главного песенного конкурса и информирует о перечне тех стран, которые прошли дальше.

Второй полуфинал Евровидения 2025: кто выступал

Скриншот трансляции | чешский исполнитель ADONXS

Второй полуфинал Евровидения-2025 начался в 22:00 часов. Всего в нем приняли участие 16 исполнителей со следующими композициями:

Австралия: Go-Jo — Milkshake Man

Черногория: Нина Жижич — Dobrodošli

Ирландия: EMMY — Laika Party

Латвия: Tautumeitas — Bur Man Laimi

Армения: Parg — SURVIVOR

Австрия: JJ — Wasted Love

Греция: Клавдия — Asteromata

Литва: Katarsis — Tavo akys

Мальта: Мириана Конте — SERVING

Грузия: Мариам Шенгелия — Freedom

Дания: Ciccaa — Hallucination

Чехия: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye

Люксембург: Лора Торн — La Poupée Monte Le Son

Израиль: Юваль Рафаэль — New Day Will Rise

Сербия: Принц — Mila

Финляндия: Эрика Викман — ICH KOMME.

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто попал в гранд-финал

Скриншот | объявление результатов голосования второго этапа Евровидения-2025

Голосование завершилось около полуночи. По его итогам, в гранд-финал Евровидения-2025 попали следующие 10 стран из 16:

Литва;

Израиль;

Армения;

Дания;

Австрия;

Люксембург;

Финляндия;

Латвия;

Мальта;

Греция.

Стоит отметить, что также в гранд-финале выступит первая десятка победителей по голосованию первого полуфинала. В нее вошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина. Украину в финале будет представлять группа Ziferblat.

Напомним, Фокус рассказывал, как выступил на втором полуфинале Евровидения-2025 Йоханнес Пич с композицией Wasted Love ("Потерянная любовь").

Также Фокус узнавал, как певица Мириана Конте из Мальты стала едва ли не самой скандальной исполнительницей Евровидения-2025 из-за своей композиции Serving.