У другому півфіналі Євробачення-2025, що пройшов 15 травня у швейцарському Базелі, взяло участь 16 учасників, що змагалися за 10 місць у фіналі. Україна у другому півфіналі не голосувала.

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Фокус подивився трансляцію другої частини головного пісенного конкурсу та інформує про перелік тих країн, що пройшли далі.

Другий півфінал Євробачення 2025: хто виступав

Скріншот трансляції | чеський виконавець ADONXS

Другий півфінал Євробачення-2025 почався об 22:00 годині. Загалом у ньому взяли участь 16 виконавців з наступними композиціями:

Австралія: Go-Jo — Milkshake Man

Чорногорія: Ніна Жижич — Dobrodošli

Ірландія: EMMY — Laika Party

Латвія: Tautumeitas — Bur Man Laimi

Вірменія: Parg — SURVIVOR

Австрія: JJ — Wasted Love

Греція: Клавдія — Asteromata

Литва: Katarsis — Tavo akys

Мальта: Міріана Конте — SERVING

Грузія: Маріам Шенгелія — Freedom

Данія: Ciccaa — Hallucination

Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye

Люксембург: Лора Торн — La Poupée Monte Le Son

Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise

Сербія: Принц — Mila

Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME.

Другий півфінал Євробачення-2025: хто потрапив у гранд-фінал

Скріншот | оголошення результатів голосування другого етапу Євробачення-2025

Голосування завершилося близько опівночі. За його підсумками, до гранд-фіналу Євробачення-2025 потрапили наступні 10 країн з-поміж 16:

Литва;

Ізраїль;

Вірменія;

Данія;

Австрія;

Люксембург;

Фінляндія;

Латвія;

Мальта;

Греція.

Варто зазначити, що також у гранд-фіналі виступить перша десятка переможців за голосуванням першого півфіналу. До неї увійшли Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна. Україну у фіналі представлятиме гурт Ziferblat.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як виступив на другому півфіналі Євробачення-2025 Йоганнес Піч з композицією Wasted Love ("Втрачене кохання").

Також Фокус дізнавався, як співачка Міріана Конте з Мальти стала ледь не найскандалішою виконавицею Євробачення-2025 через свою композицію Serving.