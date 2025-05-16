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Стиль життя Євробачення 2025

Другий півфінал Євробачення-2025: хто потрапив у гранд-фінал

Євробачення-2025
Фото: Скрін відео | Другий півфінал Євробачення-2025

У другому півфіналі Євробачення-2025, що пройшов 15 травня у швейцарському Базелі, взяло участь 16 учасників, що змагалися за 10 місць у фіналі. Україна у другому півфіналі не голосувала.

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Фокус подивився трансляцію другої частини головного пісенного конкурсу та інформує про перелік тих країн, що пройшли далі.

Другий півфінал Євробачення 2025: хто виступав

Євробачення-2025 Fullscreen
Скріншот трансляції | чеський виконавець ADONXS

Другий півфінал Євробачення-2025 почався об 22:00 годині. Загалом у ньому взяли участь 16 виконавців з наступними композиціями:

  • Австралія: Go-Jo — Milkshake Man
  • Чорногорія: Ніна Жижич — Dobrodošli
  • Ірландія: EMMY — Laika Party
  • Латвія: Tautumeitas — Bur Man Laimi
  • Вірменія: Parg — SURVIVOR
  • Австрія: JJ — Wasted Love
  • Греція: Клавдія — Asteromata
  • Литва: Katarsis — Tavo akys
  • Мальта: Міріана Конте — SERVING
  • Грузія: Маріам Шенгелія — Freedom
  • Данія: Ciccaa — Hallucination
  • Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
  • Люксембург: Лора Торн — La Poupée Monte Le Son
  • Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
  • Сербія: Принц — Mila
  • Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME.

Другий півфінал Євробачення-2025: хто потрапив у гранд-фінал

оголошення результатів голосування Євробачення-2025 Fullscreen
Скріншот | оголошення результатів голосування другого етапу Євробачення-2025

Голосування завершилося близько опівночі. За його підсумками, до гранд-фіналу Євробачення-2025 потрапили наступні 10 країн з-поміж 16:

  • Литва;
  • Ізраїль;
  • Вірменія;
  • Данія;
  • Австрія;
  • Люксембург;
  • Фінляндія;
  • Латвія;
  • Мальта;
  • Греція.

Варто зазначити, що також у гранд-фіналі виступить перша десятка переможців за голосуванням першого півфіналу. До неї увійшли Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна. Україну у фіналі представлятиме гурт Ziferblat.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як виступив на другому півфіналі Євробачення-2025 Йоганнес Піч з композицією Wasted Love ("Втрачене кохання").

Також Фокус дізнавався, як співачка Міріана Конте з Мальти стала ледь не найскандалішою виконавицею Євробачення-2025 через свою композицію Serving.