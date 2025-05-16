Другий півфінал Євробачення-2025: хто потрапив у гранд-фінал
У другому півфіналі Євробачення-2025, що пройшов 15 травня у швейцарському Базелі, взяло участь 16 учасників, що змагалися за 10 місць у фіналі. Україна у другому півфіналі не голосувала.
Фокус подивився трансляцію другої частини головного пісенного конкурсу та інформує про перелік тих країн, що пройшли далі.
Другий півфінал Євробачення 2025: хто виступав
Другий півфінал Євробачення-2025 почався об 22:00 годині. Загалом у ньому взяли участь 16 виконавців з наступними композиціями:
- Австралія: Go-Jo — Milkshake Man
- Чорногорія: Ніна Жижич — Dobrodošli
- Ірландія: EMMY — Laika Party
- Латвія: Tautumeitas — Bur Man Laimi
- Вірменія: Parg — SURVIVOR
- Австрія: JJ — Wasted Love
- Греція: Клавдія — Asteromata
- Литва: Katarsis — Tavo akys
- Мальта: Міріана Конте — SERVING
- Грузія: Маріам Шенгелія — Freedom
- Данія: Ciccaa — Hallucination
- Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн — La Poupée Monte Le Son
- Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
- Сербія: Принц — Mila
- Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME.
Другий півфінал Євробачення-2025: хто потрапив у гранд-фінал
Голосування завершилося близько опівночі. За його підсумками, до гранд-фіналу Євробачення-2025 потрапили наступні 10 країн з-поміж 16:
- Литва;
- Ізраїль;
- Вірменія;
- Данія;
- Австрія;
- Люксембург;
- Фінляндія;
- Латвія;
- Мальта;
- Греція.
Варто зазначити, що також у гранд-фіналі виступить перша десятка переможців за голосуванням першого півфіналу. До неї увійшли Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна. Україну у фіналі представлятиме гурт Ziferblat.
Нагадаємо, Фокус розповідав, як виступив на другому півфіналі Євробачення-2025 Йоганнес Піч з композицією Wasted Love ("Втрачене кохання").
Також Фокус дізнавався, як співачка Міріана Конте з Мальти стала ледь не найскандалішою виконавицею Євробачення-2025 через свою композицію Serving.