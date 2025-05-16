Співачку засвистали після виступу на сцені Євробачення-2025: що там сталося (фото)

Ізраїльська виконавиця Юваль Рафаель виступила у другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення-2025 з композицією New Day Will Rise. Артистка вийшла на сцену у швейцарському Базелі у четвер, 15 травня. Номер співачки супроводжувався ефектними візуальними рішеннями та театральними елементами.

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Переглянути її виступ можна у записі прямої трансляції.

Для свого виступу Рафаель обрала елегантну чорну сукню та вишукані прикраси. Її номер був доволі впевненим і професійно поставленим, втім участь делегації Ізраїлю супроводжувалася численними інцидентами ще до самого шоу.

Неприємність на параді

Під час традиційного параду учасників конкурсу (так званого "бірюзового хідника", де виконавці пересувалися містом у старовинних трамваях та автобусах), протестувальник заблокував шлях для Юваль, сівши на колії з палестинським прапором.

Інший активіст вдавався до жестів з погрозами на адресу співачки — імітував перерізання горла та плював у її бік.

Неспокійна репетиція

Репетиції також проходили в напруженій атмосфері. У залі були присутні глядачі з палестинською символікою, які гучно освистували виступ Рафаель. Генеральну репетицію другого півфіналу теж зірвали розлючені протестувальники.

Юваль засвистали пропалестинські активісти Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Під час офіційної трансляції глядачі чули гучні аплодисменти й позитивну реакцію залу, однак відеозаписи з місця подій, які згодом з’явилися в інтернеті, свідчать про зовсім іншу атмосферу. Там чутно обурені вигуки та свист.

Втручання організаторів

Ймовірно, організатори вдалися до редагування звукової доріжки під час прямої трансляції: звуки оплесків та підтримки, скоріше за все, додали штучно.

Попри всі труднощі, Юваль Рафаель усе ж вийшла на міжнародну сцену й професійно представила свою пісню, зберігаючи витримку в умовах безпрецедентного тиску. За підсумками голосування співачка пройшла у фінал конкурсу.

Співачка пройшла у фінал конкурсу Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Греція на Євробаченні-2025 "здерла" успішні українські виступи 2016 та 2024 років. Окремі елементи Klavdia запозичила й у Jerry Heil та alyona alyona, які виступали торік з композицією Teresa & Maria, що була присвятою сильним жінкам.

Також ми розказували, як виступив на Євробаченні-2025 ймовірний переможець з Австрії. У своїй конкурсній пісні Йоганнес майстерно поєднав здавалося б несумісні музичні напрямки.

А от співачку з Мальти підвів текст пісні, де є слово з подвійним значенням. Міріана зізналася, що влаштувала "істерику", коли дізналася про необхідність втручання у текст під час зйомок відеокліпу на початку цього року.

До речі, уже відомий повний список фіналістів конкурсу, які виступлять уже цієї суботи, 17 травня.