Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Євробачення 2025

Співачку засвистали після виступу на сцені Євробачення-2025: що там сталося (фото)

Євробачення 2025, Ізраїль на Євробаченні, Юваль Рафаель, Євробачення скандал, другий півфінал, Базель
Фото: Youtube / Eurovision Song Contest | Юваль Рафаель з Ізраїлю на Євробаченні-2025

Ізраїльська виконавиця Юваль Рафаель виступила у другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення-2025 з композицією New Day Will Rise. Артистка вийшла на сцену у швейцарському Базелі у четвер, 15 травня. Номер співачки супроводжувався ефектними візуальними рішеннями та театральними елементами.

Related video

Переглянути її виступ можна у записі прямої трансляції.

Для свого виступу Рафаель обрала елегантну чорну сукню та вишукані прикраси. Її номер був доволі впевненим і професійно поставленим, втім участь делегації Ізраїлю супроводжувалася численними інцидентами ще до самого шоу.

Неприємність на параді

Під час традиційного параду учасників конкурсу (так званого "бірюзового хідника", де виконавці пересувалися містом у старовинних трамваях та автобусах), протестувальник заблокував шлях для Юваль, сівши на колії з палестинським прапором.

Інший активіст вдавався до жестів з погрозами на адресу співачки — імітував перерізання горла та плював у її бік.

Неспокійна репетиція

Репетиції також проходили в напруженій атмосфері. У залі були присутні глядачі з палестинською символікою, які гучно освистували виступ Рафаель. Генеральну репетицію другого півфіналу теж зірвали розлючені протестувальники.

Євробачення 2025, Ізраїль на Євробаченні, Юваль Рафаель, Євробачення скандал, другий півфінал, Базель Fullscreen
Юваль засвистали пропалестинські активісти
Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Під час офіційної трансляції глядачі чули гучні аплодисменти й позитивну реакцію залу, однак відеозаписи з місця подій, які згодом з’явилися в інтернеті, свідчать про зовсім іншу атмосферу. Там чутно обурені вигуки та свист.

Втручання організаторів

Ймовірно, організатори вдалися до редагування звукової доріжки під час прямої трансляції: звуки оплесків та підтримки, скоріше за все, додали штучно.

Попри всі труднощі, Юваль Рафаель усе ж вийшла на міжнародну сцену й професійно представила свою пісню, зберігаючи витримку в умовах безпрецедентного тиску. За підсумками голосування співачка пройшла у фінал конкурсу.

Євробачення 2025, Ізраїль на Євробаченні, Юваль Рафаель, Євробачення скандал, другий півфінал, Базель Fullscreen
Співачка пройшла у фінал конкурсу
Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Греція на Євробаченні-2025 "здерла" успішні українські виступи 2016 та 2024 років. Окремі елементи Klavdia запозичила й у Jerry Heil та alyona alyona, які виступали торік з композицією Teresa & Maria, що була присвятою сильним жінкам.
  • Також ми розказували, як виступив на Євробаченні-2025 ймовірний переможець з Австрії. У своїй конкурсній пісні Йоганнес майстерно поєднав здавалося б несумісні музичні напрямки.
  • А от співачку з Мальти підвів текст пісні, де є слово з подвійним значенням. Міріана зізналася, що влаштувала "істерику", коли дізналася про необхідність втручання у текст під час зйомок відеокліпу на початку цього року.

До речі, уже відомий повний список фіналістів конкурсу, які виступлять уже цієї суботи, 17 травня.