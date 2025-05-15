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Стиль життя Євробачення 2025

Греція на Євробаченні-2025 "здерла" успішні українські виступи 2016 та 2024 років (фото)

Євробачення 2025, другий півфінал, скандал з плагіатом, Греція явно надихалась номером України за 2016 та 2024 роки
Фото: Eurovision.tv | Обидва номери на Євробаченні дуже схожі

Представниця Греції на пісенному конкурсі виконала баладу Asteromáta рідною мовою. Виступ співачки візуально дуже схожий на номери Джамали та Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні у 2016 і 2024 роках.

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Відео виступу Klavdia опубліковано на офіційному каналі Євробачення на YouTube.

Порівнюючи постановки номера Греції цьогоріч з номерами України за попередні роки не важко помітити схожість.

Нагадаємо, Джамала, українська співачка кримськотатарського походження, здобула перемогу на Євробаченні-2016 з піснею "1944". Фінал конкурсу відбувся 14 травня 2016 року в Стокгольмі, Швеція. Її виступ приніс Україні 534 бали: 211 від професійного журі та 323 від глядачів.

Артистка виступала у довгій сукні, а позаду неї розцвітало графічне дерево, що мало символічний підтекст.

Євробачення 2025, другий півфінал, скандал з плагіатом, Греція явно надихалась номером України за 2016 та 2024 роки Fullscreen
Номер Греції явно надихався Україною
Фото: Eurovision.tv

Окремі елементи Klavdia запозичила й у Jerry Heil та alyona alyona, які виступали торік з композицією Teresa & Maria, що була присвятою сильним жінкам, які не здаються перед труднощами.

Євробачення 2025, другий півфінал, скандал з плагіатом, Греція явно надихалась номером України за 2016 та 2024 роки Fullscreen
Klavdia запозичила фішку з постановки Jerry Heil та alyona alyona
Фото: Eurovision.tv

Постановкою займалася українська режисерка Тану Муїньо. На сцені Jerry Heil підіймалася на скелю, що символізувала силу та витривалість. Цьогоріч Греція "здерла" візуальні вогняні елементи, а також імітацію ущелини в скелі позаду виконавиці.

Євробачення 2025, другий півфінал, скандал з плагіатом, Греція явно надихалась номером України за 2016 та 2024 роки Fullscreen
Вогняні ефекти дуже схожі
Фото: Eurovision.tv

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Український режисер Олег Боднарчук, який має досвід співпраці з багатьма вітчизняними артистами, поділився своїми враженнями від виступу гурту Ziferblat у першому півфіналі Євробачення. За його словами, він відчуває гордість за Україну, проте в номері були елементи, які йому не сподобалися.
  • Також раніше ми розповідали про виступ українського гурту Ziferblat на сцені Євробачення-2025 у Базелі. Образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов, який раніше працював із такими зірками, як Джамала, Тіна Кароль та гурт Tvorchi.
  • Додамо, що Ziferblat успішно пройшов до грандфіналу конкурсу. Відповідно до результатів жеребкування, гурт виступить 17 травня у першій половині фінального шоу. Точний номер їхнього виступу наразі ще не оголошено.