Греція на Євробаченні-2025 "здерла" успішні українські виступи 2016 та 2024 років (фото)

Представниця Греції на пісенному конкурсі виконала баладу Asteromáta рідною мовою. Виступ співачки візуально дуже схожий на номери Джамали та Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні у 2016 і 2024 роках.

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Відео виступу Klavdia опубліковано на офіційному каналі Євробачення на YouTube.

Порівнюючи постановки номера Греції цьогоріч з номерами України за попередні роки не важко помітити схожість.

Нагадаємо, Джамала, українська співачка кримськотатарського походження, здобула перемогу на Євробаченні-2016 з піснею "1944". Фінал конкурсу відбувся 14 травня 2016 року в Стокгольмі, Швеція. Її виступ приніс Україні 534 бали: 211 від професійного журі та 323 від глядачів.

Артистка виступала у довгій сукні, а позаду неї розцвітало графічне дерево, що мало символічний підтекст.

Номер Греції явно надихався Україною Фото: Eurovision.tv

Окремі елементи Klavdia запозичила й у Jerry Heil та alyona alyona, які виступали торік з композицією Teresa & Maria, що була присвятою сильним жінкам, які не здаються перед труднощами.

Klavdia запозичила фішку з постановки Jerry Heil та alyona alyona Фото: Eurovision.tv

Постановкою займалася українська режисерка Тану Муїньо. На сцені Jerry Heil підіймалася на скелю, що символізувала силу та витривалість. Цьогоріч Греція "здерла" візуальні вогняні елементи, а також імітацію ущелини в скелі позаду виконавиці.

Вогняні ефекти дуже схожі Фото: Eurovision.tv

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: