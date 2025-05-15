Греція на Євробаченні-2025 "здерла" успішні українські виступи 2016 та 2024 років (фото)
Представниця Греції на пісенному конкурсі виконала баладу Asteromáta рідною мовою. Виступ співачки візуально дуже схожий на номери Джамали та Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні у 2016 і 2024 роках.
Відео виступу Klavdia опубліковано на офіційному каналі Євробачення на YouTube.
Порівнюючи постановки номера Греції цьогоріч з номерами України за попередні роки не важко помітити схожість.
Нагадаємо, Джамала, українська співачка кримськотатарського походження, здобула перемогу на Євробаченні-2016 з піснею "1944". Фінал конкурсу відбувся 14 травня 2016 року в Стокгольмі, Швеція. Її виступ приніс Україні 534 бали: 211 від професійного журі та 323 від глядачів.
Артистка виступала у довгій сукні, а позаду неї розцвітало графічне дерево, що мало символічний підтекст.
Окремі елементи Klavdia запозичила й у Jerry Heil та alyona alyona, які виступали торік з композицією Teresa & Maria, що була присвятою сильним жінкам, які не здаються перед труднощами.
Постановкою займалася українська режисерка Тану Муїньо. На сцені Jerry Heil підіймалася на скелю, що символізувала силу та витривалість. Цьогоріч Греція "здерла" візуальні вогняні елементи, а також імітацію ущелини в скелі позаду виконавиці.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Український режисер Олег Боднарчук, який має досвід співпраці з багатьма вітчизняними артистами, поділився своїми враженнями від виступу гурту Ziferblat у першому півфіналі Євробачення. За його словами, він відчуває гордість за Україну, проте в номері були елементи, які йому не сподобалися.
- Також раніше ми розповідали про виступ українського гурту Ziferblat на сцені Євробачення-2025 у Базелі. Образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов, який раніше працював із такими зірками, як Джамала, Тіна Кароль та гурт Tvorchi.
- Додамо, що Ziferblat успішно пройшов до грандфіналу конкурсу. Відповідно до результатів жеребкування, гурт виступить 17 травня у першій половині фінального шоу. Точний номер їхнього виступу наразі ще не оголошено.