Греция на Евровидении-2025 "скопировала" успешные украинские выступления 2016 и 2024 годов (фото)

Представительница Греции на песенном конкурсе исполнила балладу Asteromáta на родном языке. Выступление певицы визуально очень похоже на номера Джамалы и Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении в 2016 и 2024 годах.

Related video

Видео выступления Klavdia опубликовано на официальном канале Евровидения на YouTube.

Сравнивая постановки номера Греции в этом году с номерами Украины за предыдущие годы не трудно заметить сходство.

Напомним, Джамала, украинская певица крымскотатарского происхождения, победила на Евровидении-2016 с песней "1944". Финал конкурса состоялся 14 мая 2016 года в Стокгольме, Швеция. Ее выступление принесло Украине 534 балла: 211 от профессионального жюри и 323 от зрителей.

Артистка выступала в длинном платье, а позади нее расцветало графическое дерево, это имело символический подтекст.

Номер Греции явно вдохновлялся Украиной Фото: Eurovision.tv

Отдельные элементы Klavdia позаимствовала и у Jerry Heil с alyona alyona, которые выступали в прошлом году с композицией Teresa & Maria, посвященной сильным женщинам, которые не сдаются перед трудностями.

Klavdia позаимствовала фишку из постановки Jerry Heil и alyona alyona Фото: Eurovision.tv

Постановкой занималась украинская режиссер Тану Муиньо. На сцене Jerry Heil поднималась на скалу, которая символизировала силу и выносливость. В этом году Греция "скопировала" визуальные огненные элементы, а также имитацию ущелья в скале позади исполнительницы.

Огненные эффекты очень похожи Фото: Eurovision.tv

Напомним, ранее Фокус писал, что: