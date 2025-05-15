Греция на Евровидении-2025 "скопировала" успешные украинские выступления 2016 и 2024 годов (фото)
Представительница Греции на песенном конкурсе исполнила балладу Asteromáta на родном языке. Выступление певицы визуально очень похоже на номера Джамалы и Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении в 2016 и 2024 годах.
Видео выступления Klavdia опубликовано на официальном канале Евровидения на YouTube.
Сравнивая постановки номера Греции в этом году с номерами Украины за предыдущие годы не трудно заметить сходство.
Напомним, Джамала, украинская певица крымскотатарского происхождения, победила на Евровидении-2016 с песней "1944". Финал конкурса состоялся 14 мая 2016 года в Стокгольме, Швеция. Ее выступление принесло Украине 534 балла: 211 от профессионального жюри и 323 от зрителей.
Артистка выступала в длинном платье, а позади нее расцветало графическое дерево, это имело символический подтекст.
Отдельные элементы Klavdia позаимствовала и у Jerry Heil с alyona alyona, которые выступали в прошлом году с композицией Teresa & Maria, посвященной сильным женщинам, которые не сдаются перед трудностями.
Постановкой занималась украинская режиссер Тану Муиньо. На сцене Jerry Heil поднималась на скалу, которая символизировала силу и выносливость. В этом году Греция "скопировала" визуальные огненные элементы, а также имитацию ущелья в скале позади исполнительницы.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинский режиссер Олег Боднарчук, который имеет опыт сотрудничества со многими отечественными артистами, поделился своими впечатлениями от выступления группы Ziferblat в первом полуфинале Евровидения. По его словам, он испытывает гордость за Украину, однако в номере были элементы, которые ему не понравились.
- Также ранее мы рассказывали о выступлении украинской группы Ziferblat на сцене Евровидения-2025 в Базеле. Образы для коллектива создал известный украинский дизайнер Иван Фролов, который ранее работал с такими звездами, как Джамала, Тина Кароль и группа Tvorchi.
- Добавим, что Ziferblat успешно прошел в грандфинал конкурса. Согласно результатам жеребьевки, группа выступит 17 мая в первой половине финального шоу. Точный номер их выступления пока еще не объявлен.