Переможці Євробачення-2025: що відомо про співаків й пісні, що вразили усіх (фото)

У фіналі Євробаченні-2025, що відбувся 17 травня у Базелі (Швейцарія), фаворитами на перемогу мало не з самого початку вважалися представники Швеції та Австрії. Загалом у конкурсі взяли участь 37 країн.

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Найкращий виступ у прямому ефірі визначають шляхом врахування думки професійного журі, а також глядацького голосування.

Букмекери визначили трьох фаворитів, які мають високі шанси на перемогу. Це учасники зі Швеції, Австрії та Франції.

Швеція на Євробаченні-2025

Комедійно-музичний гурт KAJ виконує пісню про сауну, що поєднує електронну музику з народними мотивами. Їхній виступ вирізняється яскравим сценічним оформленням та гумором. На сцені панувала атмосфера справжньої фінської лазні: дерев’яні лави, живі ялини та навіть гриль.

Швеція на Євробаченні-2025 Фото: Eurovision.tv

Танцюристи в картатих сорочках рубали дрова, після чого перевдягалися в рушники й запалювали танцем з віниками, створюючи яскраве й жартівливе шоу. Швеція непохитно була лідером букмекерських прогнозів з шансами на перемогу близько 43%.

Ймовірна перемога Австрії

Співак JJ представляє країну з емоційною поп-оперною баладою Wasted Love. Його потужний вокал та сценічна постановка отримали схвальні відгуки, що підвищило його шанси на перемогу до 30,8%. JJ народився у Відні в родині австрійця та філіппінки. Дитинство провів у Дубаї, а у 2016 році повернувся до Австрії. Його музичний стиль поєднує поп та оперу, що відображає його вокальний діапазон контратенора з досягненням сопрано.

Австрія на Євробаченні-2025 Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

JJ здобув популярність завдяки участі у шоу The Voice UK у 2020 році та фіналу австрійського конкурсу Starmania. Наразі він виступає у Віденській державній опері та навчається у Приватному університеті музики та мистецтв Відня (MUK).

Пісня Wasted Love

Це емоційна композиція, яка поєднує поп з елементами оперного вокалу та електроніки. Пісня розповідає про біль нерозділеного кохання, використовуючи морські метафори для передачі почуття занурення у власні емоції. Сценічне оформлення для виступу на Євробаченні розробив іспанський режисер Серджіо Хаен, зосереджуючись на чорно-білій кінематографічній естетиці, натхненній морською тематикою.

Офіційний відеокліп на композицію Wasted Love має мінімалістичну та символічну естетику, зйомки проходили у лісі поблизу Відня та включають підводні сцени.

JJ обрали представником Австрії на Євробаченні-2025 через внутрішній відбір, організований австрійською телерадіокомпанією ORF. Пісня Wasted Love представлена публіці 6 березня 2025 року. Вперше співак виступив у другому півфіналі конкурсу, який відбувся 15 травня 2025 року в Базелі, Швейцарія. За підсумками голосування він отримав путівку в фінал.

Лідерство Франції

Виконавиця Louane виконує зворушливу баладу Mon Histoire, присвячену пам’яті її матері та доньки. Композиція отримала позитивні відгуки та має шанси на перемогу близько 16,7%.

До речі, фінал Євробачення-2025 транслюється 17 травня о 22:00 за київським часом. В Україні трансляцію можна переглянути на телеканалі Суспільне або онлайн на офіційному YouTube-каналі Eurovision. Нашу країну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, яка поєднує електроніку та фольклорні елементи. Хоча гурт пройшов до фіналу, за даними Eurovisionworld, шанси конкурсантів на перемогу становлять менш як 1%. Це ставить нас в один ряд із такими країнами, як Італія, Іспанія та Греція, які також мають низькі шанси на перемогу. Пісня Bird of Pray поєднує елементи прогресивного року, театрального вокалу та гармонійних мелодій, створюючи атмосферу 1970-х років. Композиція виконана українською та англійською мовами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Грецьке шоу на Євробаченні-2025 викликало чимало обговорень — у мережі зазначають, що виступ Klavdia має помітні паралелі з українськими номерами 2016 та 2024 років. Окремі елементи сценографії та стилю виконавиці нагадують ідеї Jerry Heil та alyona alyona, які торік представляли Україну з композицією Teresa & Maria — гімном сильним жінкам.

А от представницю Мальти підвів текст її конкурсної пісні: одне слово виявилося з подвійним значенням, що викликало непорозуміння. Міріана зізналася, що в момент редагування тексту під час зйомок кліпу на початку року пережила справжню "істерику".

До речі, напередодні оприлюднено повний перелік фіналістів конкурсу.