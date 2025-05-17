Такого никто не ожидал: Ziferblat выкрикнул лозунг в финале Евровидения-2025

Нашу страну на Евровидении-2025 представляет группа Ziferblat с композицией Bird of Pray. Музыканты успешно прошли в финал конкурса, который проходит 17 мая в Базеле, Швейцария.

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В финале Евровидения-2025 группа Ziferblat выступила под номером 7. Их номер отличается театральностью: яркое освещение, почти ритуальные хореографические движения и мощный вокал создавали глубокую эмоциональную атмосферу. В конце своего выступления солист выкрикнул патриотический лозунг "Слава Украине!", поблагодарив зрителей за внимание и поддержку нашей страны.

Ziferblat на Евровидении-2025

В украинскую группу Ziferblat входят братья-близнецы Даниил (вокал) и Валентин (гитара) Лещинские, а также барабанщик Федор Ходаков. Музыканты из Киева официально основали группу в 2015 году. Их конкурсная песня Bird of Pray написана на украинском и английском языках. Автор песни Валентин Лещинский описывает ее как "художественный ответ" на войну в Украине, сосредоточенный на темах потери, надежды и веры. Песня одержала победу в национальном отборе, получив самые высокие оценки как от жюри, так и от зрителей

Ziferblat на Евровидении-2025 Фото: Getty Images

Группа не только представляет Украину на музыкальном конкурсе, но и использует эту платформу для привлечения внимания к ситуации в стране.

Значение песни Bird of Pray

Композиция Bird of Pray — это глубокая рефлексия на тему войны, потери и надежды. Песня рассказывает историю украинцев, разделенных войной, и символизирует стремление к миру. Главный образ — птичка — олицетворяет свободу, возрождение и надежду на лучшее будущее. Ранее мы писали, что зрители сравнили солиста группы с главным героем сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький Принц".

Во время участия в конкурсе группа столкнулась с тяжелыми личными обстоятельствами. Бек-вокалистка Кристина Старикова потеряла свой дом в результате российского обстрела на востоке Украины. Несмотря на это, она присоединилась к коллективу на сцене, что стало символом стойкости и надежды.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Выступление Греции на Евровидении-2025 вызвало волну обсуждений — в сети его сравнивают с легендарными украинскими номерами 2016 и 2024 годов. Артистка Klavdia, по наблюдениям фанов, позаимствовала отдельные сценические решения и у Jerry Heil и alyona alyona, которые в прошлом году поразили публику своей композицией Teresa & Maria, посвященной теме женской силы.

Мы также рассказывали о мощном выступлении вероятного фаворита из Австрии. Йоханнес в своей песне продемонстрировал нестандартное музыкальное мышление, умело соединив, на первый взгляд, несовместимые жанры.

А вот представительницу Мальты подвел текст — одно из его слов имело неоднозначное толкование, из-за чего возник скандал. Мириана призналась, что эмоционально не выдержала и "устроила истерику", когда оказалось, что придется переписывать строки во время съемок клипа еще в начале года.

Кстати, финал Евровидения-2025 состоялся в субботу, 17 мая.