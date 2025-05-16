"Маленький принц": образ солиста Ziferblat на "Евровидении" напомнил зрителям героя книги (фото)

Украинская группа Ziferblat выступила в первом полуфинале "Евровидения-2025" 13 мая. Внимание зрителей привлек яркий номер и сценические образы, которые вызвали ассоциации с "Маленьким принцем".

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Фокус пишет о сценическом образе группы Ziferblat на "Евровидении".

Выступление украинской группы Ziferblat вызвало волну обсуждений в соцсетях. Зрители пытаются искать ассоциации и культурные параллели. Больше всего людей сравнивало образ Даниила Лещинского с "Маленьким принцем", героем книги Антуана де Сент-Экзюпери.

Коллаж с Даниилом Лещинским и "Маленьким принцем" опубликовали в социальной сети Threads. Многие пользователи приложения подтвердили, что им также образ лидера группы напоминает литературного героя. К слову, картинку с "Маленьким принцем" из коллажа сгенерировал искусственный интеллект.

Картинку с "Маленьким принцем" из коллажа сгенерировал искусственный интеллект Фото: скриншот

В частности, пользователи под сообщением отметили, что сам Даниил неоднократно сравнивал себя с "Маленьким принцем" и даже говорил в одном из интервью: "верьте, Маленький принц вас удивит".

Также люди в комментариях пишут, что эта ассоциация очень сказочная, а кто-то даже изменил свое мнение с негативного на противоположное, после того, как понял параллель с героем.

Ziferblat костюмы на Евровидении-2025: стиль 70-х и гламур

Образы для коллектива создал известный украинский дизайнер Иван Фролов, который ранее работал с такими артистами, как Джамала, Тина Кароль и группа Tvorchi.

Стиль и вдохновение

Костюмы группы Ziferblat вдохновлены модой 1970-х годов, сочетая ретро-эстетику с современными элементами. Основные черты образов включают:

Яркие цвета : фуксия, бирюза и электрик.

: фуксия, бирюза и электрик. Широкие брюки-клеш : характерная черта стиля 70-х.

: характерная черта стиля 70-х. Блестящие детали и вышивка : добавляют гламурного акцента.

: добавляют гламурного акцента. Фирменные элементы бренда FROLOV: в частности, сердце, которое стало визитной карточкой украинского дизайнера.

Описание костюмов участников Ziferblat

Даниил Лещинский (вокалист): вышел на сцену в ярко-розовом костюме с глубоким вырезом, массивным поясом и декоративным сердцем на груди.

(вокалист): вышел на сцену в ярко-розовом костюме с глубоким вырезом, массивным поясом и декоративным сердцем на груди. Валентин Лещинский : выбрал синий костюм с рубашкой на пуговицах и маленьким перевернутым сердечком под шеей.

: выбрал синий костюм с рубашкой на пуговицах и маленьким перевернутым сердечком под шеей. Федор Ходаков: появился в ярко-голубом наряде с рубашкой на пуговицах.

К ним в номере присоединились три бэк-вокалистки в блестящих золотых брючных костюмах, дополняющих общую концепцию выступления.

После презентации костюмов Ziferblat в социальных сетях разгорелись дискуссии. Некоторые пользователи выражали восхищение смелостью и оригинальностью образов, другие же считали их слишком эпатажными и не соответствующими ожиданиям аудитории.

Напомним, режиссером номера стала Мария Коростелева, которая ранее работала с группами Kazka, Krutь, The Erised и Fo Sho. Она также режиссировала номера для Нацотбора, 8 сезона "Голоса Страны", "Танцев со звездами" и тому подобное.

Коростелева поделилась, что вдохновлялась украинскими легендами и мифами, а также образом соловья, который "как символ, как метафора, который поет каждый день, и так пробуждает новый день". Она объяснила, что во многих рассказах птичку пытались заключить в клетке или убить, но его песня продолжала звучать. Так же звучит украинская песня сейчас, которую продолжают слышать в мире.

Добавим, что украинский режиссер Олег Боднарчук высказал свое мнение относительно номера Ziferblat в первом полуфинале "Евровидения". Он говорит, что горд за Украину, однако есть вещи в выступлении группы, которые ему не понравились.