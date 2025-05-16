"Маленький принц": образ соліста Ziferblat на "Євробаченні" нагадав глядачам героя книги (фото)

Український гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі "Євробачення-2025" 13 травня. Увагу глядачів привернув яскравий номер та сценічні образи, які викликали асоціації з "Маленьким принцом".

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Фокус пише про сценічний образ гурту Ziferblat на "Євробаченні".

Виступ українського гурту Ziferblat викликав хвилю обговорень у соцмережах. Глядачі намагаються шукати асоціації та культурні паралелі. Найбільше людей порівнювало образ Даниїла Лещинського з "Маленьким принцом", героєм книги Антуана де Сент-Екзюпері.

Колаж з Даниїлом Лещинським та "Маленьким принцом" опублікували в соціальній мережі Threads. Багато користувачів застосунку підтвердили, що їм також образ лідера гурту нагадує літературного героя. До слова, картинку з "Маленьким принцом" з колажу згенерував штучний інтелект.

Картинку з "Маленьким принцом" з колажу згенерував штучний інтелект Фото: скриншот

Зокрема, користувачі під дописом зауважили, що сам Даниїл неодноразово порівнював себе із "Маленьким принцом" і навіть казав в одному з інтервʼю: "вірте, Маленький принц вас здивує".

Також люди в коментарях пишуть, що ця асоціація дуже казкова, а хтось навіть змінив свою думку з негативної на протилежну, після того, як зрозумів паралель з героєм.

Ziferblat костюми на Євробаченні-2025: стиль 70-х і гламур

Образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов, який раніше працював з такими артистами, як Джамала, Тіна Кароль та гурт Tvorchi.

Стиль і натхнення

Костюми гурту Ziferblat натхненні модою 1970-х років, поєднуючи ретро-естетику з сучасними елементами. Основні риси образів включають:

Яскраві кольори : фуксія, бірюза та електрик.

: фуксія, бірюза та електрик. Широкі штани-кльош : характерна риса стилю 70-х.

: характерна риса стилю 70-х. Блискучі деталі та вишивка : додають гламурного акценту.

: додають гламурного акценту. Фірмові елементи бренду FROLOV: зокрема, серце, яке стало візитівкою українського дизайнера.

Опис костюмів учасників Ziferblat

Даниїл Лещинський (вокаліст): вийшов на сцену в яскраво-рожевому костюмі з глибоким вирізом, масивним поясом та декоративним серцем на грудях.

(вокаліст): вийшов на сцену в яскраво-рожевому костюмі з глибоким вирізом, масивним поясом та декоративним серцем на грудях. Валентин Лещинський : обрав синій костюм з сорочкою на ґудзиках та маленьким перевернутим сердечком під шиєю.

: обрав синій костюм з сорочкою на ґудзиках та маленьким перевернутим сердечком під шиєю. Федір Ходаков: з'явився у яскраво-блакитному вбранні із сорочкою на ґудзиках.

До них в номері приєдналися три бек-вокалістки у блискучих золотих брючних костюмах, що доповнюють загальну концепцію виступу.

Після презентації костюмів Ziferblat у соціальних мережах розгорілися дискусії. Деякі користувачі висловлювали захоплення сміливістю та оригінальністю образів, інші ж вважали їх надто епатажними та такими, що не відповідають очікуванням аудиторії.

Нагадаємо, режисеркою номера стала Марія Коростельова, яка раніше працювала з гуртами Kazka, Krutь, The Erised та Fo Sho. Вона також режисувала номери для Нацвідбору, 8 сезону "Голосу Країни", "Танців з зірками" тощо.

Коростельова поділилась, що надихалася українськими легендами й міфами, а також образом солов’я, який "як символ, як метафора, який співає щодня, і так пробуджує новий день". Вона пояснила, що у багатьох оповіданнях пташку намагалися ув’язнити в клітці або вбити, але його пісня продовжувала линути. Так само лине українська пісня нині, яку продовжують чути у світі.

Додамо, що український режисер Олег Боднарчук висловив свою думку щодо номера Ziferblat в першому півфіналі "Євробачення". Він каже, що гордий за Україну, проте є речі у виступі гурту, які йому не сподобались.