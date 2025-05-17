Такого ніхто не очікував: Ziferblat вигукнув гасло у фіналі Євробачення-2025

Нашу країну на Євробаченні-2025 представляє гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray. Музиканти успішно пройшли до фіналу конкурсу, який відбувається 17 травня у Базелі, Швейцарія.

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Переможців пісенного конкурсу визначають під час гранд-фіналу. Його транслюють у прямому ефірі.

У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat виступив під номером 7. Їхній номер вирізняється театральністю: яскраве освітлення, майже ритуальні хореографічні рухи та потужний вокал створювали глибоку емоційну атмосферу. У кінці свого виступу соліст вигукнув патріотичне гасло "Слава Україні!", подякувавши глядачам за увагу та підтримку нашої країни.

Ziferblat на Євробаченні-2025

В український гурт Ziferblat входять брати-близнюки Даниїл (вокал) та Валентин (гітара) Лещинські, а також барабанник Федір Ходаков. Музиканти з Києва офіційно заснували гурт у 2015 році. Їхня конкурсна пісня Bird of Pray написана українською та англійською мовами. Автор пісні Валентин Лещинський описує її як "художню відповідь" на війну в Україні, зосереджену на темах втрати, надії та віри. Пісня здобула перемогу у національному відборі, отримавши найвищі оцінки як від журі, так і від глядачів

Ziferblat на Євробаченні-2025 Фото: Getty Images

Гурт не лише представляє Україну на музичному конкурсі, але й використовує цю платформу для привернення уваги до ситуації в країні.

Значення пісня Bird of Pray

Композиція Bird of Pray — це глибока рефлексія на тему війни, втрати та надії. Пісня розповідає історію українців, розділених війною, і символізує прагнення до миру. Головний образ — пташка — уособлює свободу, відродження та надію на краще майбутнє. Раніше ми писали, що глядачі порівняли соліста гурту з головним героєм казки Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький Принц".

Під час участі в конкурсі гурт зіткнувся з важкими особистими обставинами. Бек-вокалістка Христина Старикова втратила свій будинок унаслідок російського обстрілу на сході України. Попри це, вона приєдналася до колективу на сцені, що стало символом стійкості та надії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Виступ Греції на Євробаченні-2025 викликав хвилю обговорень — у мережі його порівнюють з легендарними українськими номерами 2016 та 2024 років. Артистка Klavdia, за спостереженнями фанів, запозичила окремі сценічні рішення і в Jerry Heil та alyona alyona, які торік вразили публіку своєю композицією Teresa & Maria, присвяченою темі жіночої сили.

Ми також розповідали про потужний виступ ймовірного фаворита з Австрії. Йоганнес у своїй пісні продемонстрував нестандартне музичне мислення, вміло поєднавши, на перший погляд, несумісні жанри.

Натомість представницю Мальти підвів текст — одне з його слів мало неоднозначне тлумачення, через що виник скандал. Міріана зізналася, що емоційно не витримала й "влаштувала істерику", коли виявилося, що доведеться переписувати рядки під час зйомок кліпу ще на початку року.

До речі, фінал Євробачення-2025 відбувся у суботу, 17 травня.