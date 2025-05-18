Грандиозный триумф: Австрия победила на Евровидении-2025, какое место досталось Украине (фото)

17 мая в швейцарском Базеле отгремел финал песенного конкурса Евровидение-2025. Соревнование среди фаворитов оказалось на удивление ожесточенным. Анализируем первые итоги.

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Победителей Евровидения в этом году определили во время прямой трансляции путем оценки от профессионального жюри, а также зрительского голосования. Фокус внимательно следил за каждым выступлением конкурсантов.

Победителем Евровидения-2025 стал представитель Австрии. Певец JJ представлял страну с эмоциональной поп-оперной балладой Wasted Love. Его мощный вокал и сценическая постановка получили положительные отзывы.

По результатам голосования жюри победителем также стал представитель Австрии, на втором и третьем месте соответственно — Швейцария и Франция. Украина получила 60 баллов и заняла 14-ю позицию в таблице. С учетом зрительского голосования Ziferblat получил 218 баллов. 9 место в итоге. Финальная таблица с баллами отображена ниже.

Финальная таблица с баллами Фото: Фокус

Напомним, букмекеры прогнозировали победу Швеции, Австрии и Франции.

Евровидение-2025

В этом году Украину представляла группа Ziferblat с композицией Bird of Pray. Песня объединяет электронную музыку с элементами фольклора, а также вдохновлена модой 1970-х. Текст композиции выполнен на двух языках — украинском и английском.

Несмотря на то, что Ziferblat пробились в финал, согласно прогнозам Eurovisionworld, их шансы на победу оценивались менее чем в 1%. Такие же шансы были у Италии, Испании и Греции.

Слабые стороны Ziferblat

С музыкальной точки зрения песня Ziferblat кажется слишком сложной для уровня Евровидения, ведь это прежде всего праздник музыки, где зрители хотят повеселиться, потанцевать, получить эмоцию. Эстетика 1970-х далеко не для всех понятна и интересна — это было понятно еще перед самим конкурсом, когда блогеры публиковали обзоры с оценками представителей Украины. Далеко не все были готовы к нестандартному ходу: это касается и самой песни, и костюмов, и постановки.

Ziferblat на Евровидении-2025 Фото: Instagram @eurovision

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Финал Евровидения-2025, который состоялся 17 мая в швейцарском Базеле, собрал 37 участников. Уже с первых дней конкурса среди главных претендентов на победу называли представителей Швеции и Австрии.

Польская исполнительница, которую в шутку прозвали "польской Русланой", поразила зрителей энергичными танцами и экспрессивным выступлением. Ее номер, как и обычно у поляков, был насыщен яркими и неожиданными визуальными эффектами.

Выступление Греции вызвало немало дискуссий — пользователи сети заметили, что шоу Klavdia перекликается со знаковыми украинскими номерами: Джамалы (2016) и дуэта Jerry Heil и alyona alyona (2024), которые представляли песню Teresa & Maria — гимн сильным женщинам. В сценографии и визуальном стиле греческого номера прослеживаются знакомые мотивы.

А вот участница из Мальты столкнулась с неожиданной проблемой: в ее песне оказалось слово с двойным значением, что вызвало недоразумение. Как призналась Мириана, во время вынужденного редактирования текста на этапе съемок клипа в начале года она пережила настоящий эмоциональный срыв.

Кстати, мы вели текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2025 — ее можно посмотреть на нашем сайте.