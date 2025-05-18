Фінал "Євробачення-2025": названо переможця головного пісенного конкурсу, результати голосування (фото, відео)

17 травня відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", і завершився після опівночі. Зруйнувавши всі прогнози букмекерів, перемогла Австрія, яку представив виконавець JJ.

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Фокус подивився фінал "Євробачення-2025" та оголошує підсумки.

Результати фіналу "Євробачення-2025"

Об 00:07 голосування завершилося. Через декілька хвилин стартувало оголошення результатів, стартували традиційно з оголошення оцінок журі. 37 представників країн оголосили свої оцінки для учасників гранд-фіналу "Євробачення-2025".

За результатами голосування журі, Україна зайняла 14 місце. Трійку лідерів журі визначило так:

Австрія — 256; Швейцарія — 214; Франція — 180.

Євробачення-2025 | результати голосування журі Фото: Фокус

Результати голосування глядачів почали оголошувати близько 01:45. За підсумками голосування глядачів, перемогла Австрія.

Україна ж посіла 9 місце, отримавши 218 балів - 159 від глядачів та 59 від складу жюрі.

Загалом результати "Євробачення-2025" виглядають наступним чином:

Євробачення-2025 результати

Україна на "Євробаченні-2025"

Україну на конкурсі представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Хоча виступ отримав позитивні відгуки, Україна посіла Х місце.

Гурт Ziferblat Фото: ziferblat_band

У фіналі "Євробачення-2025" гурт здивував глядачів, коли наприкінці виступу соліст сказав гасло "Слава Україні!".

Невдовзі після виступу українці поділилися своїми враженнями.

Нагадаємо, переможці "Євробачення-2024" Nemo підтримали Ziferblat перед гранд-фіналом пісенних змагань цього року, виконавши разом конкурсну пісню.

Також Фокус писав про те, що ізраїльська виконавиця Юваль Рафаель виступила у другому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2025" з композицією New Day Will Rise. Номер співачки супроводжувався ефектними візуальними рішеннями та театральними елементами, проте її засвистали.