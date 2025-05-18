Фінал "Євробачення-2025": названо переможця головного пісенного конкурсу, результати голосування (фото, відео)
17 травня відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", і завершився після опівночі. Зруйнувавши всі прогнози букмекерів, перемогла Австрія, яку представив виконавець JJ.
Фокус подивився фінал "Євробачення-2025" та оголошує підсумки.
Результати фіналу "Євробачення-2025"
Об 00:07 голосування завершилося. Через декілька хвилин стартувало оголошення результатів, стартували традиційно з оголошення оцінок журі. 37 представників країн оголосили свої оцінки для учасників гранд-фіналу "Євробачення-2025".
За результатами голосування журі, Україна зайняла 14 місце. Трійку лідерів журі визначило так:
- Австрія — 256;
- Швейцарія — 214;
- Франція — 180.
Результати голосування глядачів почали оголошувати близько 01:45. За підсумками голосування глядачів, перемогла Австрія.
Україна ж посіла 9 місце, отримавши 218 балів - 159 від глядачів та 59 від складу жюрі.
Загалом результати "Євробачення-2025" виглядають наступним чином:
Україна на "Євробаченні-2025"
Україну на конкурсі представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Хоча виступ отримав позитивні відгуки, Україна посіла Х місце.
У фіналі "Євробачення-2025" гурт здивував глядачів, коли наприкінці виступу соліст сказав гасло "Слава Україні!".
Невдовзі після виступу українці поділилися своїми враженнями.
Нагадаємо, переможці "Євробачення-2024" Nemo підтримали Ziferblat перед гранд-фіналом пісенних змагань цього року, виконавши разом конкурсну пісню.
Також Фокус писав про те, що ізраїльська виконавиця Юваль Рафаель виступила у другому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2025" з композицією New Day Will Rise. Номер співачки супроводжувався ефектними візуальними рішеннями та театральними елементами, проте її засвистали.