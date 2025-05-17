Переможці "Євробачення-2024" Nemo підтримали Україну: які ставки букмекерів (відео)

Переможці "Євробачення-2024" Nemo підтримали Україну перед гранд-фіналом конкурсу цього року у швейцарському Базелі.

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Гурт Ziferblat поділився відео, на якому вони разом виконали пісню Bird of Pray.

Nemo зустрілися з представниками України на "Євробаченні-2025" у Базелі. Музиканти провели творчу зустріч у готелі, де виконали конкурсну пісню Bird of Pray в акустичному форматі.

Вокаліст гурту Ziferblat Данило Лещинський заспівав із Nemo, а Валентин Лещинський акомпанував їм на гітарі.

"Це дуже красива пісня. Мені дійсно вона дуже сподобалася. Дуже мила", — прокоментували Nemo.

Тим часом Данило Лещинський зізнався, що вони надихалися творчістю швейцарського колеги. Ба більше, Nemo поділилися з Ziferblat ексклюзивними подробицями свого виступу на "Євробаченні-2025". Під час грандфіналу 17 травня вони представлять свою нову композицію Unexplainable.

Гранд-фінал "Євробачення-2025"

Уже сьогодні, 17 травня, стане відоме імʼя чи імена переможця "Євробачення-2025". У швейцарському Базелі виступлять представники 26 країн. Український гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7. Наразі букмекери прогнозують українцям 16-те місце. Найбільше шансів на перемогу у Швеції. Також дуже ймовірною виглядає перемога Австрії, Франції, Фінляндії, Нідерландів, Естонії, Ізраїлю, Швейцарії тощо.

Ставки букмекерів на гранд-фінал "Євробачення-2025" Фото: Скріншот

Нагадаємо, гранд-фінал розпочнеться о 22:00. Його транслюватимуть на сайті та телеканалі "Суспільне Культура", а також на сайті "Євробачення Україна". Окрім того, на сайті "Суспільне Євробачення" буде окрема трансляція з жестовою мовою.

Також Фокус писав про те, що виступ Ziferblat у першому півфіналі викликав хвилю обговорень у соцмережах. Глядачі порівнювали образ Даниїла Лещинського з "Маленьким принцом", героєм книги Антуана де Сент-Екзюпері.