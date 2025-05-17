Гранд-фінал "Євробачення-2025" вже сьогодні: під яким номером Україна і коли початок (відео)
Вже вночі з суботи на неділю стане відомий переможець цьогорічного музичного конкурсу. У гранд-фіналі виступлять 26 учасників, серед них — і український гурт Ziferblat.
Про це 17 травня повідомили у "Суспільному".
"Євробачення-2025": коли й де дивитись фінал
Гранд-фінал розпочнеться о 22:00. Його транслюватимуть на сайті й телеканалі "Суспільне Культура", а також на сайті "Євробачення Україна". Окрім того, на сайті "Суспільне Євробачення" буде окрема трансляція з жестовою мовою.
Окрім того, на YouTube-каналі "Євробачення Україна" транслюватимуть:
- передшоу за участі українських зірок — з 21:00 (також буде доступне на сайті й телеканалі);
- коментаторську студію за участі ведучого Тимура Мірошниченка та співачки alyona alyona — з 22:00.
"Євробачення-2025": порядок виступів у гранд-фіналі
Представники України — гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" — виступатимуть у фіналі під номером 7.
Повний список учасників у порядку виступів:
- Kyle Alessandro від Норвегії з піснею "Lighter"
- Laura Thorn з Люксембурга з "La poupée monte le son";
- Tommy Cash від Естонії з піснею "Espresso Macchiato";
- Yuval Raphael з Ізраїля з "New Day Will Rise";
- Katarsis від Литви з композицією "Tavo akys";
- Melody з Іспанії з піснею "Esa diva";
- український гурт Ziferblat;
- Remember Monday з Великої Британії з "What the Hell Just Happened?";
- JJ з Австрії з композицією "Wasted Love";
- VÆB з Ісландії з "Róa";
- Tautumeitas від Латвії з "Bur man laimi";
- Claude від Нідерландів з піснею "C’est la vie";
- Erika Vikman з Фінляндії з "Ich Komme";
- Lucio Corsi від Італії з "Volevo essere un duro";
- Justyna Steczkowska від Польщі з піснею "Gaja";
- Abor & Tynna з Німеччини з композицією "Baller";
- Klavdia від Греції з піснею "Asteromáta";
- Parg з Вірменії з "Survivor";
- Zoë Më зі Швейцарії з піснею "Voyage";
- Miriana Conte від Мальти з композицією "Serving";
- Napa від Португалії з "Deslocado";
- Sissal від Данії з піснею "Hallucination";
- KAJ зі Швеції з "Bara bada bastu";
- Louane від Франції з композицією "Maman";
- Gabry Ponte від Сан-Марино з "Tutta l’Italia";
- Shkodra Elektronike від Албанії з "Zjerm".
"Євробачення-2025": які прогнози букмекерів
Перемогу у гранд-фіналі прогнозують Швеції, трійку лідерів замикають Австрія та Франція. Україна ж посідає 13 місце у рейтингу. Найменше букмекери вірять у Вірменію.
Нагадаємо, представницю Ізраїля Юваль Рафаель засвистали під час виступу на європейській сцені. Неприємності почалися ще під час традиційного параду, коли артистці заблокував шлях протестувальник з прапором Палестини.
У номері представниці Греції Klavdia помітили схожість з виступами України у 2016 та 2024 роках. Артистка також заспівала у довгій сукні, коли позаду неї розквітало графічне дерево (такий елемент використала понад 10 років тому Джамала), а також використала водяні елементи й імітацію ущелини в скелі (схожими ефектами запам’ятався номер Jerry Heil та alyona alyona).