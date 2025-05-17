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Стиль життя Євробачення 2025

Гранд-фінал "Євробачення-2025" вже сьогодні: під яким номером Україна і коли початок (відео)

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Фото: Скрін відео | Букмекери прогнозують, що переможницею цього року стане Швеція

Вже вночі з суботи на неділю стане відомий переможець цьогорічного музичного конкурсу. У гранд-фіналі виступлять 26 учасників, серед них — і український гурт Ziferblat.

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Про це 17 травня повідомили у "Суспільному".

"Євробачення-2025": коли й де дивитись фінал

Гранд-фінал розпочнеться о 22:00. Його транслюватимуть на сайті й телеканалі "Суспільне Культура", а також на сайті "Євробачення Україна". Окрім того, на сайті "Суспільне Євробачення" буде окрема трансляція з жестовою мовою.

Окрім того, на YouTube-каналі "Євробачення Україна" транслюватимуть:

  • передшоу за участі українських зірок — з 21:00 (також буде доступне на сайті й телеканалі);
  • коментаторську студію за участі ведучого Тимура Мірошниченка та співачки alyona alyona — з 22:00.

"Євробачення-2025": порядок виступів у гранд-фіналі

Представники України — гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" — виступатимуть у фіналі під номером 7.

Виступ Ziferblat у півфіналі "Євробачення-2025"

Повний список учасників у порядку виступів:

  1. Kyle Alessandro від Норвегії з піснею "Lighter"
  2. Laura Thorn з Люксембурга з "La poupée monte le son";
  3. Tommy Cash від Естонії з піснею "Espresso Macchiato";
  4. Yuval Raphael з Ізраїля з "New Day Will Rise";
  5. Katarsis від Литви з композицією "Tavo akys";
  6. Melody з Іспанії з піснею "Esa diva";
  7. український гурт Ziferblat;
  8. Remember Monday з Великої Британії з "What the Hell Just Happened?";
  9. JJ з Австрії з композицією "Wasted Love";
  10. VÆB з Ісландії з "Róa";
  11. Tautumeitas від Латвії з "Bur man laimi";
  12. Claude від Нідерландів з піснею "C’est la vie";
  13. Erika Vikman з Фінляндії з "Ich Komme";
  14. Lucio Corsi від Італії з "Volevo essere un duro";
  15. Justyna Steczkowska від Польщі з піснею "Gaja";
  16. Abor & Tynna з Німеччини з композицією "Baller";
  17. Klavdia від Греції з піснею "Asteromáta";
  18. Parg з Вірменії з "Survivor";
  19. Zoë Më зі Швейцарії з піснею "Voyage";
  20. Miriana Conte від Мальти з композицією "Serving";
  21. Napa від Португалії з "Deslocado";
  22. Sissal від Данії з піснею "Hallucination";
  23. KAJ зі Швеції з "Bara bada bastu";
  24. Louane від Франції з композицією "Maman";
  25. Gabry Ponte від Сан-Марино з "Tutta l’Italia";
  26. Shkodra Elektronike від Албанії з "Zjerm".
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Інфографіка щодо порядку виступів у гранд-фіналі
Фото: Суспільне

"Євробачення-2025": які прогнози букмекерів

Перемогу у гранд-фіналі прогнозують Швеції, трійку лідерів замикають Австрія та Франція. Україна ж посідає 13 місце у рейтингу. Найменше букмекери вірять у Вірменію.

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Прогнози букмекерів щодо перемоги на "Євробаченні-2025"
Фото: Скриншот

Нагадаємо, представницю Ізраїля Юваль Рафаель засвистали під час виступу на європейській сцені. Неприємності почалися ще під час традиційного параду, коли артистці заблокував шлях протестувальник з прапором Палестини.

У номері представниці Греції Klavdia помітили схожість з виступами України у 2016 та 2024 роках. Артистка також заспівала у довгій сукні, коли позаду неї розквітало графічне дерево (такий елемент використала понад 10 років тому Джамала), а також використала водяні елементи й імітацію ущелини в скелі (схожими ефектами запам’ятався номер Jerry Heil та alyona alyona).