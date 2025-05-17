Гранд-фінал "Євробачення-2025" вже сьогодні: під яким номером Україна і коли початок (відео)

Вже вночі з суботи на неділю стане відомий переможець цьогорічного музичного конкурсу. У гранд-фіналі виступлять 26 учасників, серед них — і український гурт Ziferblat.

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Про це 17 травня повідомили у "Суспільному".

"Євробачення-2025": коли й де дивитись фінал

Гранд-фінал розпочнеться о 22:00. Його транслюватимуть на сайті й телеканалі "Суспільне Культура", а також на сайті "Євробачення Україна". Окрім того, на сайті "Суспільне Євробачення" буде окрема трансляція з жестовою мовою.

Окрім того, на YouTube-каналі "Євробачення Україна" транслюватимуть:

передшоу за участі українських зірок — з 21:00 (також буде доступне на сайті й телеканалі);

коментаторську студію за участі ведучого Тимура Мірошниченка та співачки alyona alyona — з 22:00.

"Євробачення-2025": порядок виступів у гранд-фіналі

Представники України — гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" — виступатимуть у фіналі під номером 7.

Виступ Ziferblat у півфіналі "Євробачення-2025"

Повний список учасників у порядку виступів:

Kyle Alessandro від Норвегії з піснею "Lighter" Laura Thorn з Люксембурга з "La poupée monte le son"; Tommy Cash від Естонії з піснею "Espresso Macchiato"; Yuval Raphael з Ізраїля з "New Day Will Rise"; Katarsis від Литви з композицією "Tavo akys"; Melody з Іспанії з піснею "Esa diva"; український гурт Ziferblat; Remember Monday з Великої Британії з "What the Hell Just Happened?"; JJ з Австрії з композицією "Wasted Love"; VÆB з Ісландії з "Róa"; Tautumeitas від Латвії з "Bur man laimi"; Claude від Нідерландів з піснею "C’est la vie"; Erika Vikman з Фінляндії з "Ich Komme"; Lucio Corsi від Італії з "Volevo essere un duro"; Justyna Steczkowska від Польщі з піснею "Gaja"; Abor & Tynna з Німеччини з композицією "Baller"; Klavdia від Греції з піснею "Asteromáta"; Parg з Вірменії з "Survivor"; Zoë Më зі Швейцарії з піснею "Voyage"; Miriana Conte від Мальти з композицією "Serving"; Napa від Португалії з "Deslocado"; Sissal від Данії з піснею "Hallucination"; KAJ зі Швеції з "Bara bada bastu"; Louane від Франції з композицією "Maman"; Gabry Ponte від Сан-Марино з "Tutta l’Italia"; Shkodra Elektronike від Албанії з "Zjerm".

Інфографіка щодо порядку виступів у гранд-фіналі Фото: Суспільне

"Євробачення-2025": які прогнози букмекерів

Перемогу у гранд-фіналі прогнозують Швеції, трійку лідерів замикають Австрія та Франція. Україна ж посідає 13 місце у рейтингу. Найменше букмекери вірять у Вірменію.

Прогнози букмекерів щодо перемоги на "Євробаченні-2025" Фото: Скриншот

Нагадаємо, представницю Ізраїля Юваль Рафаель засвистали під час виступу на європейській сцені. Неприємності почалися ще під час традиційного параду, коли артистці заблокував шлях протестувальник з прапором Палестини.

У номері представниці Греції Klavdia помітили схожість з виступами України у 2016 та 2024 роках. Артистка також заспівала у довгій сукні, коли позаду неї розквітало графічне дерево (такий елемент використала понад 10 років тому Джамала), а також використала водяні елементи й імітацію ущелини в скелі (схожими ефектами запам’ятався номер Jerry Heil та alyona alyona).