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Гранд-финал "Евровидения-2025" уже сегодня: под каким номером Украина и когда начало (видео)

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Фото: Скрин видео | Букмекеры прогнозируют, что победительницей в этом году станет Швеция

Уже ночью с субботы на воскресенье станет известен победитель музыкального конкурса этого года. В гранд-финале выступят 26 участников, среди них — и украинская группа Ziferblat.

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Об этом 17 мая сообщили в "Суспільне".

"Евровидение-2025": когда и где смотреть финал

Гранд-финал начнется в 22:00. Его будут транслировать на сайте и телеканале "Суспільне Культура", а также на сайте "Євробачення Україна". Кроме того, на сайте "Суспільне Євробачення" будет отдельная трансляция с жестовым языком.

Кроме того, на YouTube-канале "Євробачення Україна" будут транслировать:

  • предшоу с участием украинских звезд — с 21:00 (также будет доступно на сайте и телеканале);
  • комментаторскую студию с участием ведущего Тимура Мирошниченко и певицы alyona alyona — с 22:00.

"Евровидение-2025": порядок выступлений в гранд-финале

Представители Украины — группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" — будут выступать в финале под номером 7.

Выступление Ziferblat в полуфинале "Евровидения-2025"

Полный список участников в порядке выступлений:

  1. Kyle Alessandro от Норвегии с песней "Lighter"
  2. Laura Thorn из Люксембурга с "La poupée monte le son";
  3. Tommy Cash от Эстонии с песней "Espresso Macchiato";
  4. Yuval Raphael из Израиля с "New Day Will Rise";
  5. Katarsis от Литвы с композицией "Tavo akys";
  6. Melody из Испании с песней "Esa diva";
  7. украинская группа Ziferblat;
  8. Remember Monday из Великобритании с "What the Hell Just Happened?";
  9. JJ из Австрии с композицией "Wasted Love";
  10. VÆB из Исландии с "Róa";
  11. Tautumeitas из Латвии с "Bur man laimi";
  12. Claude от Нидерландов с песней "C'est la vie";
  13. Erika Vikman из Финляндии с "Ich Komme";
  14. Lucio Corsi от Италии с "Volevo essere un duro";
  15. Justyna Steczkowska от Польши с песней "Gaja";
  16. Abor & Tynna из Германии с композицией "Baller";
  17. Klavdia от Греции с песней "Asteromáta";
  18. Parg из Армении с "Survivor";
  19. Zoë Më из Швейцарии с песней "Voyage";
  20. Miriana Conte от Мальты с композицией "Serving";
  21. Napa от Португалии с "Deslocado";
  22. Sissal от Дании с песней "Hallucination";
  23. KAJ из Швеции с "Bara bada bastu";
  24. Louane от Франции с композицией "Maman";
  25. Gabry Ponte от Сан-Марино с "Tutta l'Italia";
  26. Shkodra Elektronike от Албании с "Zjerm".
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Инфографика о порядке выступлений в гранд-финале
Фото: Суспільне

"Евровидение-2025": каковы прогнозы букмекеров

Победу в гранд-финале прогнозируют Швеции, тройку лидеров замыкают Австрия и Франция. Украина же занимает 13 место в рейтинге. Меньше всего букмекеры верят в Армению.

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Прогнозы букмекеров относительно победы на "Евровидении-2025"
Фото: Скриншот

Напомним, представительницу Израиля Юваль Рафаэль засвистали во время выступления на европейской сцене. Неприятности начались еще во время традиционного парада, когда артистке заблокировал путь протестующий с флагом Палестины.

В номере представительницы Греции Klavdia заметили сходство с выступлениями Украины в 2016 и 2024 годах. Артистка также спела в длинном платье, когда позади нее расцветало графическое дерево (такой элемент использовала более 10 лет назад Джамала), а также использовала водяные элементы и имитацию ущелья в скале (похожими эффектами запомнился номер Jerry Heil и alyona alyona).