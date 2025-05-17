Гранд-финал "Евровидения-2025" уже сегодня: под каким номером Украина и когда начало (видео)

Уже ночью с субботы на воскресенье станет известен победитель музыкального конкурса этого года. В гранд-финале выступят 26 участников, среди них — и украинская группа Ziferblat.

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Об этом 17 мая сообщили в "Суспільне".

"Евровидение-2025": когда и где смотреть финал

Гранд-финал начнется в 22:00. Его будут транслировать на сайте и телеканале "Суспільне Культура", а также на сайте "Євробачення Україна". Кроме того, на сайте "Суспільне Євробачення" будет отдельная трансляция с жестовым языком.

Кроме того, на YouTube-канале "Євробачення Україна" будут транслировать:

предшоу с участием украинских звезд — с 21:00 (также будет доступно на сайте и телеканале);

комментаторскую студию с участием ведущего Тимура Мирошниченко и певицы alyona alyona — с 22:00.

"Евровидение-2025": порядок выступлений в гранд-финале

Представители Украины — группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" — будут выступать в финале под номером 7.

Выступление Ziferblat в полуфинале "Евровидения-2025"

Полный список участников в порядке выступлений:

Kyle Alessandro от Норвегии с песней "Lighter" Laura Thorn из Люксембурга с "La poupée monte le son"; Tommy Cash от Эстонии с песней "Espresso Macchiato"; Yuval Raphael из Израиля с "New Day Will Rise"; Katarsis от Литвы с композицией "Tavo akys"; Melody из Испании с песней "Esa diva"; украинская группа Ziferblat; Remember Monday из Великобритании с "What the Hell Just Happened?"; JJ из Австрии с композицией "Wasted Love"; VÆB из Исландии с "Róa"; Tautumeitas из Латвии с "Bur man laimi"; Claude от Нидерландов с песней "C'est la vie"; Erika Vikman из Финляндии с "Ich Komme"; Lucio Corsi от Италии с "Volevo essere un duro"; Justyna Steczkowska от Польши с песней "Gaja"; Abor & Tynna из Германии с композицией "Baller"; Klavdia от Греции с песней "Asteromáta"; Parg из Армении с "Survivor"; Zoë Më из Швейцарии с песней "Voyage"; Miriana Conte от Мальты с композицией "Serving"; Napa от Португалии с "Deslocado"; Sissal от Дании с песней "Hallucination"; KAJ из Швеции с "Bara bada bastu"; Louane от Франции с композицией "Maman"; Gabry Ponte от Сан-Марино с "Tutta l'Italia"; Shkodra Elektronike от Албании с "Zjerm".

Инфографика о порядке выступлений в гранд-финале Фото: Суспільне

"Евровидение-2025": каковы прогнозы букмекеров

Победу в гранд-финале прогнозируют Швеции, тройку лидеров замыкают Австрия и Франция. Украина же занимает 13 место в рейтинге. Меньше всего букмекеры верят в Армению.

Прогнозы букмекеров относительно победы на "Евровидении-2025" Фото: Скриншот

Напомним, представительницу Израиля Юваль Рафаэль засвистали во время выступления на европейской сцене. Неприятности начались еще во время традиционного парада, когда артистке заблокировал путь протестующий с флагом Палестины.

В номере представительницы Греции Klavdia заметили сходство с выступлениями Украины в 2016 и 2024 годах. Артистка также спела в длинном платье, когда позади нее расцветало графическое дерево (такой элемент использовала более 10 лет назад Джамала), а также использовала водяные элементы и имитацию ущелья в скале (похожими эффектами запомнился номер Jerry Heil и alyona alyona).