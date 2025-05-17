Гранд-финал "Евровидения-2025" уже сегодня: под каким номером Украина и когда начало (видео)
Уже ночью с субботы на воскресенье станет известен победитель музыкального конкурса этого года. В гранд-финале выступят 26 участников, среди них — и украинская группа Ziferblat.
Об этом 17 мая сообщили в "Суспільне".
"Евровидение-2025": когда и где смотреть финал
Гранд-финал начнется в 22:00. Его будут транслировать на сайте и телеканале "Суспільне Культура", а также на сайте "Євробачення Україна". Кроме того, на сайте "Суспільне Євробачення" будет отдельная трансляция с жестовым языком.
Кроме того, на YouTube-канале "Євробачення Україна" будут транслировать:
- предшоу с участием украинских звезд — с 21:00 (также будет доступно на сайте и телеканале);
- комментаторскую студию с участием ведущего Тимура Мирошниченко и певицы alyona alyona — с 22:00.
"Евровидение-2025": порядок выступлений в гранд-финале
Представители Украины — группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" — будут выступать в финале под номером 7.
Полный список участников в порядке выступлений:
- Kyle Alessandro от Норвегии с песней "Lighter"
- Laura Thorn из Люксембурга с "La poupée monte le son";
- Tommy Cash от Эстонии с песней "Espresso Macchiato";
- Yuval Raphael из Израиля с "New Day Will Rise";
- Katarsis от Литвы с композицией "Tavo akys";
- Melody из Испании с песней "Esa diva";
- украинская группа Ziferblat;
- Remember Monday из Великобритании с "What the Hell Just Happened?";
- JJ из Австрии с композицией "Wasted Love";
- VÆB из Исландии с "Róa";
- Tautumeitas из Латвии с "Bur man laimi";
- Claude от Нидерландов с песней "C'est la vie";
- Erika Vikman из Финляндии с "Ich Komme";
- Lucio Corsi от Италии с "Volevo essere un duro";
- Justyna Steczkowska от Польши с песней "Gaja";
- Abor & Tynna из Германии с композицией "Baller";
- Klavdia от Греции с песней "Asteromáta";
- Parg из Армении с "Survivor";
- Zoë Më из Швейцарии с песней "Voyage";
- Miriana Conte от Мальты с композицией "Serving";
- Napa от Португалии с "Deslocado";
- Sissal от Дании с песней "Hallucination";
- KAJ из Швеции с "Bara bada bastu";
- Louane от Франции с композицией "Maman";
- Gabry Ponte от Сан-Марино с "Tutta l'Italia";
- Shkodra Elektronike от Албании с "Zjerm".
"Евровидение-2025": каковы прогнозы букмекеров
Победу в гранд-финале прогнозируют Швеции, тройку лидеров замыкают Австрия и Франция. Украина же занимает 13 место в рейтинге. Меньше всего букмекеры верят в Армению.
Напомним, представительницу Израиля Юваль Рафаэль засвистали во время выступления на европейской сцене. Неприятности начались еще во время традиционного парада, когда артистке заблокировал путь протестующий с флагом Палестины.
В номере представительницы Греции Klavdia заметили сходство с выступлениями Украины в 2016 и 2024 годах. Артистка также спела в длинном платье, когда позади нее расцветало графическое дерево (такой элемент использовала более 10 лет назад Джамала), а также использовала водяные элементы и имитацию ущелья в скале (похожими эффектами запомнился номер Jerry Heil и alyona alyona).