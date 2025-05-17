Победители "Евровидения-2024" Nemo поддержали Украину: какие ставки букмекеров (видео)

Победители "Евровидения-2024" Nemo поддержали Украину перед гранд-финалом конкурса в этом году в швейцарском Базеле.

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Группа Ziferblat поделилась видео, на котором они вместе исполнили песню Bird of Pray.

Nemo встретились с представителями Украины на "Евровидении-2025" в Базеле. Музыканты провели творческую встречу в отеле, где исполнили конкурсную песню Bird of Pray в акустическом формате.

Вокалист группы Ziferblat Даниил Лещинский спел с Nemo, а Валентин Лещинский аккомпанировал им на гитаре.

"Это очень красивая песня. Мне действительно она очень понравилась. Очень милая", — прокомментировали Nemo.

Тем временем Даниил Лещинский признался, что они вдохновлялись творчеством швейцарского коллеги. Более того, Nemo поделились с Ziferblat эксклюзивными подробностями своего выступления на "Евровидении-2025". Во время грандфинала 17 мая они представят свою новую композицию Unexplainable.

Гранд-финал "Евровидения-2025"

Уже сегодня, 17 мая, станет известно имя или имена победителя "Евровидения-2025". В швейцарском Базеле выступят представители 26 стран. Украинская группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 7. Сейчас букмекеры прогнозируют украинцам 16-е место. Больше всего шансов на победу у Швеции. Также очень вероятной выглядит победа Австрии, Франции, Финляндии, Нидерландов, Эстонии, Израиля, Швейцарии и др.

Ставки букмекеров на гранд-финал "Евровидения-2025" Фото: Скриншот

Напомним, гранд-финал начнется в 22:00. Его будут транслировать на сайте и телеканале "Суспільне Культура", а также на сайте "Евровидение Украина". Кроме того, на сайте "Суспільне Євробачення" будет отдельная трансляция с жестовым языком.

Также Фокус писал о том, что выступление Ziferblat в первом полуфинале вызвало волну обсуждений в соцсетях. Зрители сравнивали образ Даниила Лещинского с "Маленьким принцем", героем книги Антуана де Сент-Экзюпери.