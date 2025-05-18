Финал "Евровидения-2025": назван победитель главного песенного конкурса, результаты голосования (фото, видео)

17 мая состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025", и завершился после полуночи. Разрушив все прогнозы букмекеров, победила Австрия, которую представил исполнитель JJ.

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Фокус посмотрел финал "Евровидения-2025" и объявляет итоги.

Результаты финала "Евровидения-2025"

В 00:07 голосование завершилось. Через несколько минут стартовало объявление результатов, стартовали традиционно с объявления оценок жюри. 37 представителей стран объявили свои оценки для участников гранд-финала "Евровидения-2025".

По результатам голосования жюри, Украина заняла 14 место. Тройку лидеров жюри определило так:

Австрия — 256; Швейцария — 214; Франция — 180.

Евровидение-2025 | результаты голосования жюри Фото: Фокус

Результаты голосования зрителей начали объявлять около 01:45. По итогам голосования зрителей, победила Австрия.

Украина же заняла 9 место, получив 218 баллов — 159 от зрителей и 59 от состава жюри.

В целом результаты "Евровидения-2025" выглядят

Украина на "Евровидении-2025"

Украину на конкурсе представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Хотя выступление получило положительные отзывы, Украина заняла Х место.

Группа Ziferblat Фото: ziferblat_band

В финале "Евровидения-2025" группа удивила зрителей, когда в конце выступления солист сказал лозунг "Слава Украине!".

Вскоре после выступления украинцы поделились своими впечатлениями.

Напомним, победители "Евровидения-2024" Nemo поддержали Ziferblat перед гранд-финалом песенных соревнований этого года, исполнив вместе конкурсную песню.

Также Фокус писал о том, что израильская исполнительница Юваль Рафаэль выступила во втором полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2025" с композицией New Day Will Rise. Номер певицы сопровождался эффектными визуальными решениями и театральными элементами, однако ее засвистали.