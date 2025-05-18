Финал "Евровидения-2025": назван победитель главного песенного конкурса, результаты голосования (фото, видео)
17 мая состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025", и завершился после полуночи. Разрушив все прогнозы букмекеров, победила Австрия, которую представил исполнитель JJ.
Фокус посмотрел финал "Евровидения-2025" и объявляет итоги.
Результаты финала "Евровидения-2025"
В 00:07 голосование завершилось. Через несколько минут стартовало объявление результатов, стартовали традиционно с объявления оценок жюри. 37 представителей стран объявили свои оценки для участников гранд-финала "Евровидения-2025".
По результатам голосования жюри, Украина заняла 14 место. Тройку лидеров жюри определило так:
- Австрия — 256;
- Швейцария — 214;
- Франция — 180.
Результаты голосования зрителей начали объявлять около 01:45. По итогам голосования зрителей, победила Австрия.
Украина же заняла 9 место, получив 218 баллов — 159 от зрителей и 59 от состава жюри.
В целом результаты "Евровидения-2025" выглядят
Украина на "Евровидении-2025"
Украину на конкурсе представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Хотя выступление получило положительные отзывы, Украина заняла Х место.
В финале "Евровидения-2025" группа удивила зрителей, когда в конце выступления солист сказал лозунг "Слава Украине!".
Вскоре после выступления украинцы поделились своими впечатлениями.
Напомним, победители "Евровидения-2024" Nemo поддержали Ziferblat перед гранд-финалом песенных соревнований этого года, исполнив вместе конкурсную песню.
Также Фокус писал о том, что израильская исполнительница Юваль Рафаэль выступила во втором полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2025" с композицией New Day Will Rise. Номер певицы сопровождался эффектными визуальными решениями и театральными элементами, однако ее засвистали.