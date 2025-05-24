"Заставили лечь": Ziferblat попал под атаку дронов РФ после концерта в Киеве (фото, видео)

Группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2025", дала первый после возвращения в Киев концерт. Однако коллектив оказался под атакой российских дронов.

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Об этом исполнители сообщили в своих соцсетях.

В заметке группы говорится, что это был первый концерт коллектива после возвращения из Швейцарии, где они выступали на конкурсе "Евровидение-2025". Однако сразу после концерта, члены команды услышали вражеский дрон.

Позже солист группы Даниил Лещинский рассказал, что после концерта в столице "должна была быть небольшая встреча с нашими слушателями", однако тогда началась воздушная тревога, потому что "Шахед" летал рядом.

"Я об этом сказал и очень сильно попросил покинуть территорию, потому что это опасно. Было бы ужасно, если бы последним воспоминанием была наша встреча и не дай Бог с нами что-то случилось. Очень прошу и призываю не пренебрегать воздушными тревогами", — написал исполнитель.

По словам певца, он пытался докричаться до "вас изо всех сил не просто так". Он отмечает, что сейчас "мы живем в ситуации, когда РФ делает все, что ей заблагорассудится".

"Слава Богу, что все живы и здоровы", — добавил Лещинский.

Ранее стало известно, что лидер группы мог не поехать на "Евровидение". Перед выездом в Швейцарию ему диагностировали хронический ларингит, во время которого ему запретили петь.

Впоследствии сообщалось, что группа Ziferblat вернулась в Украину после "Евровидения". На вокзале в Киеве ребят встречали поклонники, которые аплодировали и фотографировались с ними.