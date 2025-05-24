Масована атака по Києву: з'явилися нові фото наслідків нічних ударів

Київ став головною метою однієї з наймасштабніших атак ЗС РФ вночі 24 травня. Через удари "Шахедами" та балістикою спалахнули пожежі в кількох районах столиці.

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Поранення дістали 15 осіб, вибухи пошкодили житлові будинки. Фокус представляє фото наслідків нічних обстрілів.

У Солом'янському районі в житловій п'ятиповерхівці загорілися квартири на 4 і 5 поверхах, поранення дістали семеро осіб віком від 35 до 63 років. У Дніпровському районі постраждали чоловік і жінка 40 і 41 років. У їхню квартиру на п'ятому поверсі залетів уламок дрона.

В одну з квартир потрапив уламок дрона "Шахед"

В Оболонському районі пошкоджено чотири поверхи житлової дев'ятиповерхівки — з третього по шостий. Рятувальники вивели на вулицю трьох людей, ще четверо звернулися до лікарів із симптомами гострої стресової реакції.

Вибух пошкодив багатоповерхівку в Оболонському районі

ТРЦ "Блокбастер Молл" в Оболонському районі пошкоджено

"Блокбастер Молл" в Оболонському районі зазнав пошкоджень унаслідок атаки ЗС РФ по Києву. На опублікованих кадрах можна побачити, посічений осколками, пошкоджено кілька магазинів.

Стеля "Блокбастер Молл" посічена осколками

Незважаючи на атаку, "Блокбастер Молл" відкритий і приймає киян. Найбільше через обстріл постраждав магазин одягу Sinsay, повідомило hromadske.

Співробітники "Блокбастера" кажуть, що в дах торгового центру могли потрапити уламки "Шахеда". Ремонтні бригади намагаються усунути всі наслідки.

Ремонтники намагаються усунути всі наслідки в ТЦ Блокбастер

Росія в ніч на 24 травня випустила по Києву дев'ять балістичних ракет і зграї дронів, сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"За балістикою, основна маса летіла на Київ — дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М". З них дві третини перехопила ППО. Це досить високий показник", — уточнив він.

"Шахеди" летіли великими групами з різних напрямків і обходили Київ із півночі, заходу, сходу і півдня, додав Ігнат.

Нагадаємо, за ніч 24 травня ворожа армія запустила по Україні 250 ударних дронів і безпілотники-імітатори. Засоби ППО знешкодили 245 БПЛА.

Фокус уже писав, що російська атака по Києву почалася ще ввечері 23 травня. Ближче до 22:00 чотири дрони помітили біля Василькова і два — у Броварському районі.