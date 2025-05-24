Масована атака по Києву: з'явилися нові фото наслідків нічних ударів
Київ став головною метою однієї з наймасштабніших атак ЗС РФ вночі 24 травня. Через удари "Шахедами" та балістикою спалахнули пожежі в кількох районах столиці.
Поранення дістали 15 осіб, вибухи пошкодили житлові будинки. Фокус представляє фото наслідків нічних обстрілів.
У Солом'янському районі в житловій п'ятиповерхівці загорілися квартири на 4 і 5 поверхах, поранення дістали семеро осіб віком від 35 до 63 років. У Дніпровському районі постраждали чоловік і жінка 40 і 41 років. У їхню квартиру на п'ятому поверсі залетів уламок дрона.
В Оболонському районі пошкоджено чотири поверхи житлової дев'ятиповерхівки — з третього по шостий. Рятувальники вивели на вулицю трьох людей, ще четверо звернулися до лікарів із симптомами гострої стресової реакції.
ТРЦ "Блокбастер Молл" в Оболонському районі пошкоджено
"Блокбастер Молл" в Оболонському районі зазнав пошкоджень унаслідок атаки ЗС РФ по Києву. На опублікованих кадрах можна побачити, посічений осколками, пошкоджено кілька магазинів.
Незважаючи на атаку, "Блокбастер Молл" відкритий і приймає киян. Найбільше через обстріл постраждав магазин одягу Sinsay, повідомило hromadske.
Співробітники "Блокбастера" кажуть, що в дах торгового центру могли потрапити уламки "Шахеда". Ремонтні бригади намагаються усунути всі наслідки.
Росія в ніч на 24 травня випустила по Києву дев'ять балістичних ракет і зграї дронів, сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"За балістикою, основна маса летіла на Київ — дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М". З них дві третини перехопила ППО. Це досить високий показник", — уточнив він.
"Шахеди" летіли великими групами з різних напрямків і обходили Київ із півночі, заходу, сходу і півдня, додав Ігнат.
Нагадаємо, за ніч 24 травня ворожа армія запустила по Україні 250 ударних дронів і безпілотники-імітатори. Засоби ППО знешкодили 245 БПЛА.
Фокус уже писав, що російська атака по Києву почалася ще ввечері 23 травня. Ближче до 22:00 чотири дрони помітили біля Василькова і два — у Броварському районі.