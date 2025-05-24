Атака "Шахедами" по Киеву: число пострадавших увеличилось до 15 (фото)
Столица Украины пережила ночью 14 мая одну из самых массированных атак ВС РФ. "Шахеды" повредили жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.
Об увеличении количества раненых сообщила Национальная полиция Украины.
Атаки дронами и баллистическими ракетами повредили жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах. Кроме этого, повреждены торгово-развлекательный центр, учебное заведение, восемь автомобилей и котельная.
Обломки беспилотника попали в квартиру на пятом этаже в Соломенском районе, произошло возгорание. Пострадали семь человек возрастом от 35 до 63 лет.
В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, им в квартиру на пятом этаже залетел обломок дрона.
В Оболонском районе повреждены четыре этажа девятиэтажного жилого дома. В настоящее время за помощью обратились пятеро пострадавших. Также ранения получил один человек в Голосеевском районе, подытожили в полиции.
Напомним, Воздушные силы ВСУ заявили о пуске по Украине 250 "Шахедов" с Брянска, Миллерово, Курска, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Также были запущены 14 баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23.
Фокус также писал об ударе ВС РФ двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Погиб работник порта.