Атака "Шахедами" по Киеву: число пострадавших увеличилось до 15 (фото)

Столица Украины пережила ночью 14 мая одну из самых массированных атак ВС РФ. "Шахеды" повредили жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.

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Об увеличении количества раненых сообщила Национальная полиция Украины.

Атаки дронами и баллистическими ракетами повредили жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах. Кроме этого, повреждены торгово-развлекательный центр, учебное заведение, восемь автомобилей и котельная.

Обломки беспилотника попали в одну из квартир

Обломки беспилотника попали в квартиру на пятом этаже в Соломенском районе, произошло возгорание. Пострадали семь человек возрастом от 35 до 63 лет.

В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, им в квартиру на пятом этаже залетел обломок дрона.

В Голосеевском районе ранения получил один человек

В Оболонском районе повреждены четыре этажа девятиэтажного жилого дома. В настоящее время за помощью обратились пятеро пострадавших. Также ранения получил один человек в Голосеевском районе, подытожили в полиции.

Напомним, Воздушные силы ВСУ заявили о пуске по Украине 250 "Шахедов" с Брянска, Миллерово, Курска, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Также были запущены 14 баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23.

Фокус также писал об ударе ВС РФ двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Погиб работник порта.