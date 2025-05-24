Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Атака "Шахедами" по Киеву: число пострадавших увеличилось до 15 (фото)

атака по киеву, дроны киев, взрывы киев, обстрел Шахедами
Фото: Радіо Свобода | Обломки беспилотника попали в квартиру на пятом этаже в Соломенском районе

Столица Украины пережила ночью 14 мая одну из самых массированных атак ВС РФ. "Шахеды" повредили жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.

Related video

Об увеличении количества раненых сообщила Национальная полиция Украины.

Атаки дронами и баллистическими ракетами повредили жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах. Кроме этого, повреждены торгово-развлекательный центр, учебное заведение, восемь автомобилей и котельная.

атака по киеву БПЛА, взрывы дронов киев, взрывы киев, Шахеды Fullscreen
Обломки беспилотника попали в одну из квартир

Обломки беспилотника попали в квартиру на пятом этаже в Соломенском районе, произошло возгорание. Пострадали семь человек возрастом от 35 до 63 лет.

В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, им в квартиру на пятом этаже залетел обломок дрона.

дом киев взрыв, прилет в дом киев, атака по киеву Fullscreen
В Голосеевском районе ранения получил один человек

В Оболонском районе повреждены четыре этажа девятиэтажного жилого дома. В настоящее время за помощью обратились пятеро пострадавших. Также ранения получил один человек в Голосеевском районе, подытожили в полиции.

Напомним, Воздушные силы ВСУ заявили о пуске по Украине 250 "Шахедов" с Брянска, Миллерово, Курска, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Также были запущены 14 баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23.

Фокус также писал об ударе ВС РФ двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Погиб работник порта.