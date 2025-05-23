ВС РФ ударили по Одесскому порту двумя ракетами: много раненых (фото)

Российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Известно о гибели работника порта.

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О последствиях удара рассказал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его данным, погиб работник порта, еще восемь получили ранения в результате прилетов ракет. Среди раненых четыре — в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Еще двое человек получили незначительные телесные повреждения. Врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого, сообщил чиновник.

Местные паблики писали о взрывах в Одессе в районе 14:10. Также было опубликовано фото дыма после прилета.

Одесский порт важен для мировой продовольственной безопасности

По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

"Это был обычный рабочий день в порту. Люди работали, техника перегружала контейнеры. Ни одного военного объекта, только гражданская инфраструктура", — добавил он.

Стратегический объект важен для мировой продовольственной безопасности. Всего за время войны ВС РФ повредили и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры и более 30 судов. Пострадали 106 гражданских, заключил чиновник.

Напомним, ночью 23 мая оккупанты атаковали Одессу новым дроном. Аэродинамический профиль БПЛА больше похож на "Ланцет".

Кроме этого, 1 мая также была атака БПЛА по Одессе, в результате которой погибли два человека и пятеро были ранены.