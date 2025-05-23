ЗС РФ вдарили по Одеському порту двома ракетами: багато поранених (фото)

Російська армія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Відомо про загибель працівника порту.

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Про наслідки удару розповів голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його даними, загинув працівник порту, ще вісім дістали поранення внаслідок прильотів ракет. Серед поранених четверо — у важкому стані, двоє — у стані середнього ступеня тяжкості.

Ще двоє людей отримали незначні тілесні ушкодження. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу та борються за життя і здоров'я кожного, повідомив чиновник.

Місцеві пабліки писали про вибухи в Одесі в районі 14:10. Також було опубліковано фото диму після прильоту.

Одеський порт важливий для світової продовольчої безпеки

За словами міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, пошкоджено машинне відділення, вибито вікна та двері в адміністративних будівлях, знищено транспортні засоби та техніку.

"Це був звичайний робочий день у порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Жодного військового об'єкта, тільки цивільна інфраструктура", — додав він.

Стратегічний об'єкт важливий для світової продовольчої безпеки. Загалом за час війни ЗС РФ пошкодили та знищили майже 400 об'єктів портової інфраструктури та понад 30 суден. Постраждали 106 цивільних, підсумував чиновник.

Нагадаємо, вночі 23 травня окупанти атакували Одесу новим дроном. Аеродинамічний профіль БПЛА більше схожий на "Ланцет".

Крім цього, 1 травня також була атака БПЛА на Одесу, внаслідок якої загинули двоє людей і п'ятеро були поранені.