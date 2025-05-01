Атака по Одессе: есть погибшие и пострадавшие, пожилая пара не выходит на связь (фото)
В результате атаки БПЛА по Одессе погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Пожилая пара, жившая на верхнем этаже пострадавшего дома вместе с собакой Джеком, не выходит на связь.
Фокус собрал детали относительно последствий ночной атаки по Одессе.
Вечером 30 апреля и после полуночи россияне несколькими волнами ударных БпЛА массированно атаковали Одессу: в городе прогремела серия взрывов, местные власти сообщили о пожарах, которые поднялись в результате атаки на объектах гражданской инфраструктуры.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер около 01:00 часов сообщил о первых последствиях вражеского обстрела, отметив, что под обстрел попала гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.
На места вражеской атаки прибыли оперативные службы. Около 03:00 часов мэр города Геннадий Труханов уточнил детали последствий обстрела — по его словам, пострадали жилые дома в разных районах города.
Также мэр сообщил, что пожилая пара, которая проживала на верхнем этаже пострадавшего дома вместе с овчаркой Джеком, не выходит на связь. Их дети сообщили об отсутствии контакта.
Также о последствиях атаки сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. По его информации, из-за российского обстрела погибли два человека, еще пятеро — получили ранения и находятся под наблюдением медиков.
"Из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили", — отметили в ведомстве.
Спасатели продолжают работать на местах атаки по Одессе, в частности работают над ликвидацией пожаров, которые поднялись в нескольких локациях города.
На местах в Одессе развернули палатки для дополнительной помощи пострадавшим. Другие последствия атаки дронов по Одессе уточняются.
Напомним, 30 апреля проукраинская ОЅINT-команда "Exilenova+" показала редкие кадры запуска украинских БпЛА из автомобиля.
29 апреля благотворительный фонд "Вернись живым" обнародовал кадры уничтожения дорогостоящего российского дрона "Мерлин".