Поднялся пожар: Одессу массированно атаковали российские БпЛА, что известно (фото, видео)

Поздно вечером 30 апреля и после полуночи Одессу массированно атаковали российские дроны: под ударом оказалась гражданская инфраструктура, повреждены жилые дома.

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Фокус собрал информацию относительно российской атаки по Одессе.

Около 23:30 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей. Городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал жителей находиться в безопасных местах.

Вскоре в городе прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.

В последующие минуты атака по Одессе продолжалась — новые группы ударных БпЛА продолжали двигаться с моря в направлении города.

Около 00:50 глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о первых последствиях атаки по городу. По его словам, пострадала гражданская инфраструктура, поднялись пожары.

По информации Одесской ОГА, по состоянию на 01:00 часов информации о пострадавших не поступало. На места атаки выехали оперативные службы.

Местные СМИ, в частности издание "Думская", сообщило о проблемах с электричеством, возникших у некоторых жителей Одессы в результате атаки БпЛА. Также в сети обнародовали первые кадры последствий российской атаки по Одессе.

Telegram-канал "Думкая"| последствия атаки по Одессе

По данным местных СМИ, из-за атаки пострадало в частности село Таирово Одесского района. Там, предварительно, вражеский дрон атаковал жилой многоэтажный дом.

Также в сети обнародовали видео последствий вражеской атаки.

Другие последствия российской атаки по Одессе уточняются. Экстренные службы работают на местах атаки.

Напомним, 30 апреля жители Днепра рассказали о ночном ударе российских "Шахедов" по городу.

Также ночью 30 апреля дроны атаковали Россию: взрывы прогремели в частности в Рыльске Курской области, из-за атаки были закрыты несколько аэропортов РФ.