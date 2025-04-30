"Аж зубы стучали": жители Днепра рассказали о ночном ударе "Шахедов" ВС РФ (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации ударили дронами-камикадзе "Шахед" по частной застройке Днепра. Один из беспилотников врезался в дом, начался пожар, который мог распространиться на соседние дворы. Местные жители рассказали о гуле дронов прямо над головами, громких взрывах, разбитых войнах, разрушенных домах и погибшем мужчине.

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О налете "Шахедов" на Днепр в ночь на 30 апреля рассказало медиа "Радио Свобода".

Медиа пообщалось с жительницами Днепра, которые делились впечатлениями от удара ВС РФ по мирным домам. Одна из них сообщила, что в первые минуты российской атаки гул "Шахедов" был достаточно далеко. В какой-то момент услышали нарастание звука мотора, а затем — громкий взрыв. БПЛА врезался в соседний дом, огонь охватил сразу всю постройку, слышно на видео.

"Внучка так испугалась, что у нее аж зубы стучали, я ее забрала, и мы в углу уже до отбоя сидели. Я ее успокаивала, перепугались очень", — рассказала днепрянка.

Другая жительница Днепра, женщина старшего возраста, также напугалась российской атаки. По ее словам, взрыв был такой силы, что задрожал дом. Также она рассказала о погибшем соседе, которого вынесли из дома и накрыли пакетом.

"Как грохнуло! Весь дом задрожал! Стекла повылетали. Дочь говорит: "Горит! Горит!", — сказала женщина.

Еще одна собеседница журналистов сообщила о кусках железа, которые взрывная волна вынесла на крышу, и о шифере, который "разлетелся по всей территории". Женщина сообщила, что раньше в ее микрорайоне таких взрывов не было. Чтобы спастись, семейство пряталось под капитальной стеной, сказала она.

"Мы, да, ну мы с ребенком думали, что сойдем с ума. Я с внуком. И мы увидели, что оно сначала засвистело, а потом вот это огонь такой. Мы вскочили, а куда бежать? Бежать тоже некуда. Прислонились под вешалку, залезли и сидели. Это было впервые такое, что просто ужас, такого не передать никому", — поделилась ощущениями днепрянка.

Атака РФ на Днепр — что произошло 30 апреля

ГСЧС Украины подтвердила атаку РФ на Днепр, которая состоялась в ночь с 29 на 30 апреля. Спасатели сообщили, что на месте попадания начался пожар, но с ним уже справились. Российские дроны повредили гражданские дома, хозяйственные постройки, предприятие и автомобиль.

На фото с места событий видно пламя, которое тушат работники ГСЧС, разрушения, нанесенные российскими дронами и украинцев, которые попали под удар.

Атака РФ на Днепр — разрушения после удара "Шахеда" 30 апреля Фото: Микола Лукашук - голова ДОР/Telegram Атака РФ на Днепр — пожар после удара "Шахеда" 30 апреля Фото: ГСЧС

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 8 часов рассказал о последствиях атаки "Шахедов" на Днепр, назвав прошедшую ночь "сложной". Чиновник заявил, что погиб 53-летний мужчина. Также есть один 78-летний раненый. Согласно данным военной администрации, один частный дом полностью сгорел, другие — разрушены. Лысак добавил, что кроме неназванного предприятия, под удар "Шахедов" попало бюро ритуальных услуг. Согласно данным ОВА, средства ПВО сбили над областью девять дронов-камикадзе.

Отметим, Фокус писал о ночной атаке РФ на Днепр. Сообщение о налете дронов-камикадзе "Шахед" появились в сети около 23:50. Как выяснилось, от российского удара пострадали Днепр и Харьков. Согласно данным мониторинговых каналов, речь шла о движении около 20 беспилотников на востоке и в центре Украины.

Напоминаем, утром 30 апреля росСМИ сообщили об атаке стаи дронов на РФ, которые угрожали трем аэропортам в глубине российской территории неподалеку от Москвы.