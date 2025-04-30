"Аж зуби стукотіли": жителі Дніпра розповіли про нічний удар "Шахедів" ЗС РФ (відео)

Збройні сили Російської Федерації ударили дронами-камікадзе "Шахед" по приватній забудові Дніпра. Один з безпілотників врізався в будинок, почалася пожежа, яка могла поширитись на сусідні обійстя. Місцеві жителі розповіли про гул дронів прямо над головами, гучні вибухи, розбиті війна, зруйновані помешкання та загиблого чоловіка.

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Про наліт "Шахедів" на Дніпро в ніч на 30 квітня розповіло медіа "Радіо Свобода".

Медіа поспілкувалось з жительками Дніпра, які ділились враженнями від удару ЗС РФ по мирних будинках. Одна з них повідомила, що у перші хвилини російської атаки гул "Шахедів" був досить далеко. У якусь мить почули наростання звуку мотора, а потім — гучний вибух. БПЛА врізався в сусідній будинок, вогонь огорнув відразу всю споруду, чути на відео.

"Онучка так злякалася, що в неї аж зуби стукотіли, я її забрала, і ми в кутку вже до відбою сиділи. Я її заспокоювала, перелякалися дуже", — розповіла дніпрянка.

Інша мешканка Дніпра, жінка старшого віку, також налякалась російської атаки. З її слів, вибух був такої сили, що затремтів будинок. Також вона розповіла про загиблого сусіда, якого винесли з будинку та накрили пакетом.

"Як гупнуло! Весь будинок затремтів! Скло повилітало. Дочка каже: "Горить! Горить!", — сказала жінка.

Ще одна співрозмовниця журналістів повідомила про шматки заліза, які вибухова хвиля винесла на дах, та про шифер, який "розлетівся по усій території". Жінка повідомила, що раніше в її мікрорайоні таких вибухів не було. Щоб врятуватись, сімейство ховалось під капітальною стіною, сказала вона.

"Ми, так, ну ми з дитиною думали, що збожеволіємо. Я з онуком. І ми побачили, що воно спочатку засвистіло, а потім ось це вогонь такий. Ми схопилися, а куди тікати? Тікати теж нікуди. Притулилися під вішалку, залізли та сиділи. Це було вперше таке, що просто жах, такого не передати нікому", — поділилась відчуттями дніпрянка.

Атака РФ на Дніпро — що сталось 30 квітня

ДСНС України підтвердила атаку РФ на Дніпро, яка відбулась в ніч з 29 на 30 квітня. Рятувальники повідомили, що на місці влучання почалась пожежа, але з нею вже впорались. Російські дрони пошкодили цивільні будинки, господарські споруди, підприємство та автомобіль.

На фото з місця подій видно полум'я, яке гасять працівники ДСНС, руйнування, завдані російськими дронами та українців, які потрапили під удар.

Атака РФ на Дніпро - руйнування після удару "Шахеда" 30 квітня Фото: Микола Лукашук - голова ДОР/Telegram Атака РФ на Дніпро - пожежа після удару "Шахеда" 30 квітня Фото: ДСНС

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 8 год розповів про наслідки атаки "Шахедів" на Дніпро, назвавши минулу ніч "складною". Посадовець заявив, що загинув 53-річний чоловік. Також є один 78-річний поранений. Згідно з даними військової адміністрації, один приватний будинок повністю згорів, інші — зруйновані. Лисак додав, що крім неназваного підприємства, під удар "Шахедів" потрапило бюро ритуальних послуг. Згідно з даними ОВА, засоби ППО збили над областю дев'ять дронів-камікадзе.

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку РФ на Дніпро. Повідомлення про наліт дронів-камікадзе "Шахед" з'явились у мережі близько 23:50. Як з'ясувалось, від російського удару потерпали Дніпро та Харків. Згідно з даними моніторингових каналів, ішлося про рух близько 20 безпілотників на сході та в центрі України.

Нагадуємо, зранку 30 квітня росЗМІ повідомили про атаку зграї дронів на РФ, які загрожували трьом аеропортам вглибині російської території неподалік від Москви.