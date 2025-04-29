Вибухи в Харкові та Дніпрі: ЗС РФ атакують міста України "Шахедами"

У Харкові пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів, відомо про 15 постраждалих. "Шахеди" також летять на Дніпро.

Related video

Подробиці атаки повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Кілька ударів припали на Шевченківський, Слобідський, Київський та Салтівський райони міста. У Салтівському районі, за попередньою інформацією, один із дронів упав поблизу медичного закладу. Три людини дістали поранення через вибухи БПЛА.

Крім цього, у Салтівському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника в приватний будинок, сумарно відомо про 15 постраждалих.

Моніторингові канали фіксували прольоти "Шахедів" у районі Тюринки, РЖМ, Балашівки та Немишлі. Місцеві Telegram-канали нарахували близько 16 вибухів у Харкові.

Крім цього, окупанти атакували безпілотниками Дніпро, у місті лунали вибухи.

Паблік "Миколаївський Ванек" писав про 13 збитих дронів над містом. Однак росіяни проводять другу хвилю атаки: близько 10 БПЛА підлітають до Дніпра парами.

Нагадаємо, вночі 29 квітня безпілотники атакували аеродром ЗС РФ "Саваслейка" в Нижегородській області. Також постраждав виробник вибухівки — завод імені Свердлова в Дзержинську.

Фокус раніше писав, що 28 квітня Черкаська область пережила одну з наймасованіших атак росіян. "Шахед" влучив в об'єкт газової інфраструктури, жителів просили не вмикати газ.