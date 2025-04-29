Взрывы в Харькове и Днепре: ВС РФ атакуют города Украины "Шахедами"

В Харькове поздно вечером 29 апреля прозвучало более 10 взрывов, известно о 15 пострадавших. "Шахеды" также летят на Днепр.

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Подробности атаки сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Несколько ударов пришлись по Шевченковскому, Слободскому, Киевскому и Салтовскому районах города. В Салтовском районе, по предварительной информации, один из дронов упал вблизи медицинского учреждения. Три человека получили ранения из-за взрывов БПЛА.

Кроме этого, в Салтовском районе зафиксировано попадание вражеского беспилотника в частный дом, суммарно известно о 15 пострадавших.

Мониторинговые каналы фиксировали пролеты "Шахедов" в районе Тюринки, РЖМ, Балашовки и Немышли. Местные Telegram-каналы насчитали порядка 16 взрывов в Харькове.

Кроме этого, оккупанты атаковали беспилотниками Днепр, в городе звучали взрывы.

Паблик "Николаевский Ванек" писал о 13 сбитых дронах над городом. Однако россияне проводят вторую волну атаки: около 10 БПЛА подлетают к Днепру парами.

Напомним, ночью 29 апреля беспилотники атаковали аэродром ВС РФ "Саваслейка" в Нижегородской области. Также пострадал производитель взрывчатки — завод имени Свердлова в Дзержинске.

Фокус ранее писал, что 28 апреля Черкасская область пережила одну из самых массированных атак россиян. "Шахед" попал в объект газовой инфраструктуры, жителей просили не включать газ.