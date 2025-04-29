Военный аэродром "Саваслейка" и завод в Дзержинске: БПЛА ударили по важным объектам в РФ, – СМИ

Беспилотники атаковали ночью 29 апреля российский военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области и завод взрывчатых веществ имени Свердлова в Дзержинске.

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О результатах атаки рассказали источники российского медиа ASTRA в силовых ведомствах Украины и в чрезвычайных службах РФ.

По данным собеседников, ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" — это градообразующее предприятие Дзержинска и входит в военно-промышленный комплекс РФ. Аэродром атаковали минимум восемь БПЛА, семь из них удалось сбить.

В завод попали два беспилотника. О последствиях пока ничего неизвестно, сотрудников завода эвакуировали.

Telegram-канал Supernova+ фиксировал работу ЗРК "Панцирь С1" по беспилотникам, пролетавшим над проспектом Циолковского в Дзержинске.

Взрывы в Нижегородской области: власти РФ заявляют об удачной работе ПВО

Минобороны России отчитывалось об уничтожении восьми БПЛА над регионом. Суммарно силы ПВО якобы сбили 91 беспилотник.

Губернатор региона Глеб Никитин заявил об отражении атаки дронами ночью над территориями двух районов Нижегородской области. Чиновник утверждает, что последствия не зафиксированы, добавил губернатор.

Авиабаза "Саваслейка" является местом дислокации филиала 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ. Именно с "Саваслейки" самолеты оккупационной армии регулярно атакуют Украину ракетами.

В частности, с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ВС РФ используют военный аэродром для атак ракетами "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

Завод имени Свердлова в Дзержинске производит взрывчатые вещества. Предприятие находится под санкциями Украины, Европы, США, Великобритании и Японии "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Напомним, ночью 28 апреля в российском Брянске несколько часов звучали взрывы и работали средства ПВО. Пожар разгорелся на территории завода радиоэлектроники "Кремний Эл", участвующий в производстве ОТРК "Искандер".

Также ночью 25 апреля ударные дроны атаковали город Шуя в Ивановской области РФ. Власти заявили, что в городе упали обломки БПЛА.