Військовий аеродром "Саваслейка" і завод у Дзержинську: БПЛА вдарили по важливих об'єктах у РФ, — ЗМІ

Безпілотники атакували вночі 29 квітня російський військовий аеродром "Саваслейка" в Нижегородській області та завод вибухових речовин імені Свердлова в Дзержинську.

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Про результати атаки розповіли джерела російського медіа ASTRA в силових відомствах України та в надзвичайних службах РФ.

За даними співрозмовників, ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" — це містоутворювальне підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу РФ. Аеродром атакували щонайменше вісім БПЛА, сім із них вдалося збити.

У завод влучили два безпілотники. Про наслідки поки нічого невідомо, співробітників заводу евакуювали.

Telegram-канал Supernova+ фіксував роботу ЗРК "Панцир С1" по безпілотниках, що пролітали над проспектом Ціолковського в Дзержинську.

Вибухи в Нижньогородській області: влада РФ заявляє про вдалу роботу ППО

Міноборони Росії звітувало про знищення восьми БПЛА над регіоном. Сумарно сили ППО нібито збили 91 безпілотник.

Губернатор регіону Гліб Нікітін заявив про відбиття атаки дронами вночі над територіями двох районів Нижегородської області. Чиновник стверджує, що наслідків не зафіксовано, додав губернатор.

Авіабаза "Саваслейка" є місцем дислокації філії 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Саме з "Саваслейки" літаки окупаційної армії регулярно атакують Україну ракетами.

Зокрема, з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ЗС РФ використовують військовий аеродром для атак ракетами "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

Завод імені Свердлова в Дзержинську виробляє вибухові речовини. Підприємство перебуває під санкціями України, Європи, США, Великої Британії та Японії "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Нагадаємо, вночі 28 квітня в російському Брянську кілька годин лунали вибухи і працювали засоби ППО. Пожежа розгорілася на території заводу радіоелектроніки "Кремній Ел", що бере участь у виробництві ОТРК "Іскандер".

Також уночі 25 квітня ударні дрони атакували місто Шуя в Іванівській області РФ. Влада заявила, що в місті впали уламки БПЛА.