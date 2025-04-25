Атаки БПЛА по Росії: Шуя втретє під прицілом, під обстрілами опинились й аеродроми в Криму

В ніч на 25 квітня невідомі дрони атакували місто Шуя Івановської області Росії та кілька міст у Криму. Там лунали вибухи та сирени. Фокус зібрав інформацію щодо обстрілів.

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О 3:33 в оперативному штабі Івановської області повідомили, що у регіоні оголошено режим небезпеки атаки БПЛА та приведено в дію систему попередження атак. Згодом там зазначили, що у місті відбивається атака безпілотників.

"На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. За попередніми даними, постраждалих немає", — додали там через деякий час.

Про сирену в місті повідомляли й місцеві жителі. Згодом стало відомо про мінімум сім прильотів по місту.

У місті дислокувалась 112-та ракетна бригада Збройних сил Росії, яка обстріляла балістичними ракетами "Іскандер" Суми 13 квітня. Тоді постраждало 35 людей, у тому числі дві дитини.

Раніше Шуя двічі — 16 та 17 квітня — була атакована БПЛА. Оперативний штаб регіону тоді повідомив, що атаки відбиті, постраждалих немає.

Також безпілотники атакували Крим. Пабліки повідомляли про численні вибухи в районі Євпаторії, Ялти, Феодосії, Бахчисараю та міста Саки, звуки роботи ППО та збиття понад десять повітряних цілей.

Зазначається, що БПЛА атакували російські аеродроми в Новофедорівці та Качі, також вибухи чули в Вірменську та Красноперекопську. Атака тривала близько п'ятої години поспіль.

В Міністерстві оборони Російської Федерації зазначили, що з 20:10 24 квітня по 06:00 25 квітня засобами ППО перехоплено та знищено 79 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Зокрема, 59 БПЛА було знищено над територією Криму, 11 БпЛА – над акваторією Чорного моря, 1 БПЛА – над територією Іванівської області.

Нагадаємо, у вівторок, 22 квітня вибухи пошкодили 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ поблизу міста Киржач Володимирської області за 60 км від Москви. Це один з найбільших логістичних хабів російської армії.

Додамо, 23 квітня під ударом безпілотників невідомого походження опинилась особлива економічна зона "Алабуга" у Татарстані. Там розміщено, серед іншого, цехи з випуску "Шахедів".