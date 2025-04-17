Второй удар по ракетной бригаде в Шуе: аналитики объяснили, почему это важно

Украинские Силы обороны уже вторые сутки подряд наносят точечные удары по постоянному месту дислокации 112-й ракетной бригады РФ в городе Шуя, Ивановской области. Аналитики считают это хорошим знаком, ведь инцидент свидетельствует, что украинские дроны долетают до цели и могут наносить удары в глубь России.

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Об этом сообщает издание Defense Express.

Именно часть в Шуе, совместно с 488-й ракетной бригадой, 13 апреля осуществила ракетный удар по Сумах, в результате которого погибли 36 гражданских и более сотни были ранены.

На новых видео видно очередные попадания по территории части — они вызвали масштабный пожар. Дроны-камикадзе типа "Лютый" поразили ряд объектов, в том числе и помещения штаба. Примечательно, что во время атаки некоторые военные находились в казармах, поэтому в сети появились кадры вероятно от самих срочников.

Факт повторной атаки свидетельствует о неспособности российской ПВО перекрыть дыры в обороне даже после первого удара. При этом Шуя расположена примерно в 700 км от украинской границы, однако реальная траектория дронов значительно длиннее — они вынуждены обходить насыщенную ПВО Московской области и пробиваться к наиболее защищенному региону РФ — Центральному промышленному району.

Именно факт того, что место дислокации российской ракетной бригады под атакой уже вторые сутки — очень важный показатель, по мнению военных аналитиков.

В ночь на 17 апреля местные жители сообщили о новых взрывах, которые стали продолжением атаки на часть с номером в/ч 03333. По информации украинской разведки, именно эта бригада участвовала в ракетном терроре против мирного населения Сумщины.

Кроме того, 112-ю гвардейскую ракетную бригаду (в/ч 03333) в Ивановской области атаковали дроны и 16 апреля. Согласно открытым данным, бригада дислоцируется в районе Южный городок города Шуя.

Напомним, по словам жителей Шуи, в ночь на 17 апреля они слышали по меньшей мере шесть взрывов. Часть населенного пункта осталась без электричества, а местные школы перевели учеников на дистанционное обучение. По сообщениям местных пабликов, первые взрывы прозвучали примерно в 3:30 ночи. В городе включили систему оповещения, после чего раздались "хлопки". Сирены звучали также в городе Иваново — областном центре.

Также, с помощью видео с места событий в Шуе удалось идентифицировать точку возгорания — камеру установили на Кооперативной улице, на расстоянии около 180 метров от корпусов воинской части. Хотя качество съемки не позволило точно определить здание, которое охватило пламя, на кадрах видно казармы или склады. Именно между этими сооружениями, вероятно, и попал беспилотник.