Корпуса 112 бригады в Шуе: росСМИ геолоцировали точку попадания, Минобороны РФ промолчало (карты)
Дроны неустановленного происхождения в ночь на 17 апреля атаковали территорию воинской части в городе Шуя Ивановской области Российской Федерации, в которой дислоцируется 112 ракетная бригада. Геолокация точки попадания показала, что горит на территории части между двумя корпусами, написало росСМИ ASTRA.
Детали попадания беспилотников по территории воинской части РФ появились в Telegram-канале росСМИ утром 17 апреля.
В заметке ASTRA указывается, что по видео с места событий удалось установить точку, в которой начался пожар после ночного удара неизвестных дронов. В первую очередь геолоцировали точку съемки: оператор находился на Кооперативной улице в городе Шуя и стоял лицом к воинской части. Расстояние до корпусов — около 180 м. Запись достаточно расплывчатая, поэтому авторам не удалось обнаружить дом, из которого поднимался дым.
На изображении, опубликованном росСМИ, видим ряды казарм или складских помещений. Между ними — вероятная точка попадания БПЛА по месту дислокации 112 бригады ВС РФ. При этом голос за кадром говорит, что горит действительно воинская часть.
Ориентировочные координаты точки, обозначенной росСМИ — 56.836701, 41.382094. Расстояние от нее до границы Украины — около 700 км. При этом беспилотники, вероятно, могли пересечь Брянскую, Орловскую, Тульскую, Московскую, Владимирскую и половину Ивановской областей РФ (если летели напрямик).
Между тем Минобороны РФ подтвердило ночную атаку дронов по российской территории. Ведомство не упомянуло об Ивановской области и каких-то прилетах в данном регионе, свидетельствует сообщение в Telegram-канале. Министерство сообщило о сбитии якобы 71 БПЛА. Средства ПВО работали над шестью областями, заверило российское командование, из них четыре — по дороге в Шую.
Атака дронов на РФ — детали
Отметим, Фокус писал о ночной атаке дронов в Шуе Ивановской области РФ. Местные жители начали публиковать видео, на которых видим пожары. Кроме того, россияне насчитали семь взрывов. На одной из записей — большое облако огня и дыма, которое поднялось над точкой попадания.
В 4 час. 17 апреля власти Ивановской области подтвердили атаку БПЛА, но о последствиях до сих пор ничего не писали.
Отметим, предыдущая атака по месту дислокации 112 бригады ВС РФ в Шуе состоялось в ночь на 15 апреля. Российские власти не сообщали о взрывах в районе воинской части, но попадания подтвердили OSINT-аналитики по видео с места событий. Вечером появились кадры, снятые, вероятно, изнутри казарм воинской части. На фото и видео — громкие взрывы, звуки разбитого стекла, следы пожара на стенах.
Напоминаем, 16 апреля украинский разведчик подтвердил большие потери в воинской части, в которой дислоцируется 448 ракетная бригада ВС РФ. Ранее ГУР Минобороны сообщило, что 112 и 488 бригады ВС РФ запускали баллистические ракеты "Искандер" по Сумах.