Корпуси 112 бригади в Шуї: росЗМІ геолокували точку влучання, Міноборони РФ промовчало (карти)

Дрони невстановленого походження в ніч на 17 квітня атакували територію військової частини у місті Шуя Іванівської області Російської Федерації, у якій дислокується 112 ракетна бригада. Геолокація точки влучання показала, що палає на території частини між двома корпусами, написало росЗМІ ASTRA.

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Деталі влучання безпілотників по території військової частини РФ з'явились у Telegram-каналі росЗМІ зранку 17 квітня.

У дописі ASTRA вказується, що по відео з місця подій вдалось встановити точку, у якій почалась пожежа після нічного удару невідомих дронів. Найперше геолокували точку зйомки: оператор перебував на Кооперативній вулиці у місті Шуя та стояв лицем до військової частини. Відстань до корпусів — близько 180 м. Запис досить розпливчатий, тому авторам не вдалось виявити будинок, з якого здіймався дим.

На зображенні, опублікованому росЗМІ, бачимо ряди казарм або складських приміщень. Між ними — ймовірна точка влучання БПЛА по місцю дислокації 112 бригади ЗС РФ. При цьому голос за кадром говорить, що горить дійсно військова частина.

Атака дронів на РФ - геолокація точки влучання в Шуї 17 квітня Фото: ASTRA

Орієнтовні координати точки, позначеної росЗМІ — 56.836701, 41.382094. Відстань від неї до кордону України — близько 700 км. При цьому безпілотники, ймовірно, могли перетнути Брянську, Орловську, Тульську, Московську, Володимирську та половину Іванівської областей РФ (якщо летіли навпростець).

Атака дронів на РФ - яка відстань від Шуї до України Фото: DeepState

Тим часом Міноборони РФ підтвердило нічну атаку дронів по російської території. Відомство не згадало про Іванівську область та якісь прильоти у даному регіоні, свідчить допис у Telegram-каналі. Міністерство повідомило про збиття начебто 71 БПЛА. Засоби ППО працювали над шістьма областями, запевнило російське командування, з них чотири — по дорозі до Шуї.

Атака дронів на РФ - російське Міноборони про БПЛА 17 квітня Фото: скриншот

Атака дронів на РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку дронів в Шуї Іванівської області РФ. Місцеві жителі почали публікувати відео, на яких бачимо пожежі. Крім того, росіяни нарахували сім вибухів. На одному з записів — велика хмара вогню та диму, яка здійнялась над точкою влучання.

О 4 год. 17 квітня влада Іванівської області підтвердила атаку БПЛА, але про наслідки досі нічого не писала.

Зазначимо, попередня атака по місцю дислокації 112 бригади ЗС РФ в Шуї відбулось в ніч на 15 квітня. Російська влада не повідомляла про вибухи в районі військової частини, але влучання підтвердили OSINT-аналітики за відео з місця подій. Увечері з'явились кадри, зняті, ймовірно, з середини казарм військової частини. На фото та відео — гучні вибухи, звуки розбитого скла, сліди пожежі на стінах.

Нагадуємо, 16 квітня український розвідник підтвердив великі втрати у військовій частині, у якій дислокується 448 ракетна бригада ЗС РФ. Раніше ГУР Міноборони повідомило, що 112 та 488 бригади ЗС РФ запускали балістичні ракети "Іскандер" по Сумах.