"Приліт" дрона по бригаді ЗС РФ в місті Шуя: з'явилося відео удару, зняте зсередини казарми

В мережі поширилися кадри, як стверджується, удару дронів по казармі 112-ї ракетної бригади збройних сил РФ в місті Шуя Івановської області Росії 16 квітня.

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Відео "прильоту" по військовому розташуванні в Шуї опубліковане в місцевому Telegram-каналі "Иваново.Происшествия". За словами адміністраторів каналу, ці матеріали їм надіслали читачі.

Зазначається, що на кадрах зафіксовано моменти атаки безпілотників на казарму. Відео знімають військовослужбовці, які під час обстрілу лишалися всередині. Від ударної хвилі у будівлі вилітають вікна та падають меблі, а російські солдати з нецензурною лайкою починають метушитися в коридорах.

Також канал показав світлини, як стверджують підписники, зроблені після удару по казармі в Шуї.

Місцеві пабліки поширюють світлини наслідків атаки на казарму в Шуї Фото: Telegram / Іваново.Події

На них можна побачити вибиті вікна, обвуглені стіни та розкидані територією уламки.

В мережі показують наслідки атаки БПЛА на казарму в місті Шуя Фото: Telegram / Іваново.Події

Офіційних повідомлень про ураження військового об'єкта в місті Шуя на момент публікації матеріалу не було.

Удар по місту Шуя в Івановській області РФ: що відомо

Російські медіа 16 квітня повідомили про атаку невідомих БПЛА на розташування 112-ї бригади ракетних військ ЗС РФ у районі Південне містечко міста Шуя Івановської області. Також російські журналісти зазначили, що ця бригада використовує оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", якими було завдано удару по Сумах на Вербну неділю 13 квітня.

Розслідувачі спільноти "evocation.info" за даними супутникових знімків встановили, що невідомі БПЛА в місті Шуя в РФ поцілили по штабу 112-ї ракетної бригади Росії, яка обстріляла Суми балістичними ракетами. Розслідувачі Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ дослідили кадри атаки та визначили, що під удар потрапили щонайменше 3 будівлі розташування, зокрема головний штаб і навчальний корпус.

OSINT-аналітики спільноти "Око Гора" на підставі заяв росЗМІ про те, що Шую атакував БПЛА Ан-196 "Лютий" з 60 кг вибухової речовини, вирахували вагу бойової частини дрона. Згідно з формулою, вона була збільшена на 20%.