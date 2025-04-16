БЧ збільшена на 20%: бригаду ЗС РФ в місті Шуя атакував оновлений дрон, — OSINT-аналітики

РосЗМІ повідомляють, що військове розташування причетної до удару по Сумах бригади в місті Шуя в Івановській області РФ атакували безпілотні літальні апарати Ан-196 "Лютий", споряджені близько 60 кг вибухової речовини. На підставі цих даних OSINT-аналітики вирахували, що бойова частина дрона збільшилася на 20% порівняно з попередніми версіями.

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Свої висновки OSINT-спільнота "Око Гора" опублікувала в Telegram-каналі 16 квітня.

Аналітики звернули увагу на допис у російському Telegram-каналі Shot, у якому йшлося, що БПЛА під час обстрілу міста Шуя несли на собі бойову частину з вибуховою речовиною масою близько 60 кг.

За словами аналітиків, за середньою формулою вибухова речовина в дроні займає близько 70-75% загального об'єму бойової частини.

"У підсумку, отримуємо Ан-196, який пролетів 850 км+ з БЧ 85 кг", — пишуть розслідувачі OSINT-спільноти.

Порівняно з минулими версіями "Лютого" бойова частина збільшилася на близько 20%, підсумували автори каналу.

Офіційних коментарів українського командування щодо обстрілу розташування бригади ЗС РФ в місті Шуя на момент публікації матеріалу не було.

Шуя в Івановській області РФ атакована дронами: деталі

Російське видання ASTRA 16 квітня повідомило про атаку дронів на розташування 112-ї бригади ракетних військ ЗС РФ в місті Шуя в Івановській області.

Аналітики розслідувальної спільноти "evocation.info" з'ясували, куди саме поцілили невідомі БПЛА в місті Шуя. Вони дослідили супутникові знімки та підтвердили, що під атакою було розташування 112-ї бригади, яка завдала удару по Сумах на Вербну неділю 13 квітня двома ракетами "Іскандер-М". В телеграм-каналі розслідувальної спільноти Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ дійшли висновку, що під час обстрілу Шуї дрони Ан-196 "Лютий" уразили щонайменше 3 будівлі військової частини, серед яких головний штаб і навчальний корпус.

Кріс того, Генеральний штаб Збройних Сил України 15 квітня повідомляв, що Сили оборони уразили базу 448-ї ракетної бригади армії Росії в Курській області, яка також була причетна до удару по Сумах.