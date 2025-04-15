Россию атаковали более 100 дронов: в Курске показали шарики, которыми снарядили БПЛА (фото)

Ночью на 15 апреля Курск атаковал рой неизвестных дронов, прогремели более 30 взрывов. Местное правительство утверждает, что один из БПЛА был снаряжен стальными шариками.

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Об этом заявило 15 апреля правительство Курской области в соцсетях.

Пресс-служба показала последствия атаки БПЛА на одной из улиц Курска и фото стальных шариков. Сообщается, что такими элементами поражения был снаряжен беспилотник.

Фото: Правительство Курской области РФ Фото: Правительство Курской области РФ Фото: Правительство Курской области РФ

Также правительство проинформировало, что в результате "целенаправленных ударов" вспыхнули пожары в нескольких домах. В Курске якобы погибла 85-летняя женщина и пострадали 9 человек, которые получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

В одной из многоэтажек потушили пожар на 8 и 9 этажах, в другом доме горели пять этажей, еще в одном — один этаж. Были якобы повреждены три частных домовладения в результате сбросов. В гараже скорой помощи были повреждены 11 машин.

Фото: Правительство Курской области РФ Фото: Правительство Курской области РФ Фото: Правительство Курской области РФ

В Минобороны РФ сообщили, что всего ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских дронов. 109 из них сбили над Курской областью, еще три — над Воронежской, и по одному над Московской, Брянской и Орловской.

В SHOT передавали со ссылкой на очевидцев, что над Курском прогремели более 30 взрывов, и БПЛА летели очень низко. Один из дронов якобы из-за "осечки" не взорвался, упав на жилой дом в пригороде. По данным медиа, предварительно Россию ночью атаковали беспилотники типов PD-2 и "Лютый".

Фото последствий атаки БПЛА в Курске Фото: Правительство Курской области РФ

Напомним, боец Сил обороны "Мучной" рассказал, что российские оккупанты имеют успехи на Лиманском направлении. ВС РФ зажали село Новое с обеих сторон и взяли под контроль все дороги.

В Центре журналистских расследований передали, что россияне не смогли удержать незаконный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области. Захватчики не платят за электричество еще с мая прошлого года и накопили долги в почти 3,5 миллиона рублей.