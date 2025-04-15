Російський Курськ атакували БпЛА: у місті здійнялася пожежа (фото, відео)

Після півночі 15 квітня у російському Курську пролунала серія вибухів: як повідомляють місцеві канали, місто опинилося під атакою дронів. Росіяни пишуть про роботу Протиповітряної оборони і "успішне збиття" БпЛА, однак у місті зафіксовано пожежу: попередньо, серед постраждалих об'єктів — житловий будинок, куди врізався дрон.

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Фокус зібрав інформацією щодо нічного обстрілу російського Курська уночі 15 квітня з інформації, яку оприлюднили місцеві Telegram-канали.

Близько опівночі у регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Скріншот | допис росіян

Об 02:24 годині місцеві пабліки повідомили про вибухи в Курську: за їхньою інформацією, у місті працює протиповітряна оборона.

Невдовзі російські Telegram-канали розповіли про перші наслідки атаки дронів по місту. За їхніми даними, внаслідок обстрілу зафіксовано пожежу у житловому будинку. Також росіяни поширили фото наслідків атаки.

Російські канали | фото наслідків атаки БпЛА

Також російські пабліки повідомили про пожежу, що виникла у житловому секторі міста.

У мережі поширили відео, на якому видно, як у Курську здійнялася пожежа після атаки БпЛА.

Курські пабліки також повідомляють про збиття кількох ударних безпілотників.

Також близько 02:40 години у Курську оголосили повітряну тривогу через "загрозу ракетної атаки". Однак через кілька хвилин ракетну небезпеку скасували, про обстріли моніторингові канали не повідомляли.

Офіційні канали, зокрема губернатор Курської області Олександр Хінштейн, наразі не коментували атаку БпЛА по місту.

Також невідомо, які саме дрони атакували російський регіон та які об'єкти стали цілями обстрілу.

Інші наслідки нічної атаки по Курську уточнюються. Повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА у регіоні наразі триває.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, яких збитків Росії завдали українські атаки по великих нафтопереробних заводах, зокрема по Волгоградському, Рязанському та Астраханському НПЗ. Про це стало відомо 26 березня.

Також Фокус розповідав, як українська ракета відпрацювала по Туапсинському НПЗ. Деталі про це з'ясовували 17 березня.