Deep strikes на мільйони доларів: аналітики підрахували збитки РФ від ударів України по НПЗ

За розрахунками аналітиків, найуспішнішою була атака на Астраханський газопереробний завод "Газпрому". Українські дрони влучили в установку переробки газового конденсату, через що повністю вивели її з ладу.

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Від початку 2025 року українські дрони аквтивно і вдало полювали на російські нафтопереробні заводи, що призвело до шалених збитків для економіки РФ. Кілька "чистих" прикладів впливу таких deep strikes навели аналітики розвідувальної спільноти In Factum.

Атака на Волгоградський НПЗ

Так, лютого 2025 року стався наліт українських дронів на Волгоградський нафтопереробний завод. Внаслідок чого він зупинився на тиждень, після чого працював на 60% своєї потужності, а його повне відновлення може зайняти місяць-півтора.

"Виторг заводу за 2023 рік склав майже 70 млрд рублів або $777 млн. Виручка за рік/365 = щоденна виручка = $2,1 млн. Якщо припустити, що решту 23 — 38 днів він працюватиме лише на 60% від початкової потужності, то Волгоградський НПЗ втратить ще $20 — $32 млн, а загальні збитки складуть $35 — $47 млн", — підрахували збитки РФ аналітики.

Атака на Рязанський НПЗ

24 січня 2025 року Сили оборони України атакували Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти". Дісталося резервуару з пальним — він був знищений, ще 2 отримали пошкодження — про що свідчать супутникові знімки. Крім цього було пошкоджено залізничну естакаду, розташовану поруч з цими резервуарами, і установки гідроочищення.

Внаслідок атаки НПЗ зупинив відвантаження пального на 18 днів, а виторг "Роснефти" впав на 85%.

"Виторг Рязанського НПЗ за 2020 рік склав 26,5 мільярдів рублів, або 72 мільйони щодня ($794 000). Тритижнева "пауза" у цьому випадку коштувала заводу щонайменше $12,8 — $14,2 млн", — зазначили аналітики.

Атака на Астраханський НПЗ

За розрахунками аналітиків, найуспішнішою була атака на Астраханський газопереробний завод "Газпрому". Українські дрони влучили в установку переробки газового конденсату, через що повністю вивели її з ладу. На її ремонт знадобиться до пів року. За даними Reuters, у 2024 році Астраханський ГПЗ переробив 1,8 млн тонн газового конденсату і виробив 800 000 тонн бензину, 600 000 тонн дизельного палива і 300 000 тонн мазуту.

Вартість цієї продукції складає 83 мільярди рублів, а виторг заводу за 2024 рік склав 120,9 мільярда рублів. Аналітики вважають, що згоріла установка переробляла 69% продукції.

"За консервативними оцінками (якщо завод продовжить працювати з неактивним газоконденсатним блоком), Астраханський ГПЗ може втратити $228,3 — $456,6 млн. Якщо ж завод повністю зупиниться на цей період, то збитки складуть $331-$662 млн", — зазначили у In Factum.

Вони зауважили, що у разі повної зупинки Астраханського НПЗ на шість місяців загальний збиток становитиме 77,9 мільярда рублів або 863,4 мільйони доларів. Тоді як загальний дохід Росії від експорту нафти у 2024 році, за оцінками Міжнародного енергетичного агентства, становив 189 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що уночі 10 березня українські дрони-камікадзе атакували Новокуйбешевський НПЗ в РФ.