Постраждала установка, що забезпечувала 48% потужностей: Рязанський НПЗ припинив роботу, — Reuters

Один із найбільших НПЗ Росії вкотре призупинив роботу через атаку українських дронів. Причиною стала пожежа на головній установці перероблення сировини CDU-6, що обробляла до 170 000 барелів на добу.

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Рязанський нафтопереробний завод потрапив під атаку українських дронів в ніч на 24 лютого: внаслідок ударів на підприємстві спалахнула пожежа, яка пошкодила одну з найважливіших переробних установок. Ця техніка забезпечувала майже половину усіх переробних потужностей заводу й без неї підприємство поки що не може працювати. Про це повідомило видання Reuters 24 лютого за інформацією із кількох власних джерел.

"В результаті атаки загорілася основна установка перегонки нафти на заводі, CDU-6, і завод повністю призупинив переробку нафти", — йдеться у повідомленні.

Однак підприємство може відновити свою роботу за деякий час, кажуть у Reuters. Це може відбутися, якщо на Рязанському НПЗ зможуть увімкнути установки первинної перегонки CDU-4 і CDU-3, поки основна буде перебувати на ремонті. Водночас скільки часу знадобиться росіянам, аби ліквідувати наслідки атаки українських дронів, невідомо, адже компанія "Роснефть", якій належить завод, не відповіла на запити Reuters.

Що ж стосується вищезгаданих інших установок, то вони переробляють близько 145 000 барелів на добу, або забезпечують близько 41% потужностей заводу.

Деталі про наслідки атаки в ніч на 24 лютого також не коментує місцева влада. Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомляв лише про те, що уночі над регіоном було збито всього 2 дрони, а одне із "місцевих підприємств" постраждало внаслідок падіння уламків.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також повідомляв про атаку по НПЗ уночі 24 лютого, згадуючи про те, чому завод є важливою ціллю для українських військових. За його словами, саме на цьому підприємстві виготовляється авіаційне паливо, яким Росія заправляє стратегічну авіацію, що атакує Україну.

Нагадаємо, Рязанський НПЗ страждає від ударів українських дронів вже не вперше. Раніше експерт описував такі атаки як "енергетичний Перл-Харбор" від ЗСУ для РФ. Детальніше про це Фокус розповідав 26 січня.

Нещодавно також під атаку потрапив Сизранський НПЗ, який також призупинив свою роботу. Про наслідки писав Фокус 19 лютого.