Не вперше: після атаки українських дронів Сизранський НПЗ припинив свою роботу

Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповідав, що потужність переробки заводу — 8,9 млн тонн нафти на рік. НПЗ такого рівня — важлива частина логістики ЗС РФ.

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Після атаки українських дронів в ніч з 18 на 19 грудня російських територій перестав працювати нафтопереробний завод у місті Сизрань Самарської області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Фото: Скриншот

"Сизранський НПЗ вже не працює після атаки", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Андрія Коваленка, завод має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік. Це робить його одним із середніх за розмірами НПЗ в Росії. Продукція заводу — це паливо, авіаційний гас та бітум. Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ.

Керівник ЦПД додав, що у 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

Атака на НПЗ в Сизрані: що відомо

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 лютого українські безпілотники атакували російські регіони. Під удар потрапив нафтопереробний завод у місті Сизрань Самарської області — були зафіксовані влучання, а на місці здійнялась пожежа. На місці події працювали всі екстрені служби. Постраждалих зафіксовано не було.

Додамо, що це не перша атака на завод. Зокрема, 16 березня 2024 року українські безпілотники ударили по нафтопереробних заводах у Самарській області. Серед них — НПЗ у Сизрані.

Внаслідок влучання пошкоджень зазнали транспортувальні труби сирої продукції. Завод зупинив виробництво, а працівників відправили у відпустку.