Не впервые: после атаки украинских дронов Сызранский НПЗ приостановил свою работу

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказывал, что мощность переработки завода — 8,9 млн тонн нефти в год. НПЗ такого уровня — важная часть логистики ВС РФ.

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После атаки украинских дронов в ночь с 18 на 19 декабря российских территорий перестал работать нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань Самарской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Фото: Скриншот

"Сызранский НПЗ уже не работает после атаки", — говорится в сообщении.

По информации Андрея Коваленко, завод имеет мощность переработки 8,9 млн тонн нефти в год. Это делает его одним из средних по размерам НПЗ в России. Продукция завода — это топливо, авиационный керосин и битум. Для российской армии НПЗ такого уровня играют важную роль в обеспечении топливом и это часть логистики войск.

Руководитель ЦПД добавил, что в 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.

Атака на НПЗ в Сызрани: что известно

Напомним, в ночь с 18 на 19 февраля украинские беспилотники атаковали российские регионы. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань Самарской области — были зафиксированы попадания, а на месте поднялся пожар. На месте происшествия работали все экстренные службы. Пострадавших зафиксировано не было.

Добавим, что это не первая атака на завод. В частности, 16 марта 2024 года украинские беспилотники ударили по нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области. Среди них — НПЗ в Сызрани.

В результате попадания повреждения получили транспортировочные трубы сырой продукции. Завод остановил производство, а работников отправили в отпуск.