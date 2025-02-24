Втретє з початку року: українські БПЛА підпалили НПЗ в Рязанській області (відео)

Потужність переробки заводу – 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ РФ. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут та нафтохімію.

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В ніч проти 24 лютого українські безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод на території РФ. Внаслідок вибухів сталася пожежа. Про це повідомило російське видання Вaza.

Зазначається, що над областю зафіксували кілька безпілотників, які прямували до НПЗ у Рязані.

За словами місцевих мешканців, вони чули вже кілька вибухів. Працювала система ППО.

Як заявив губернатор Рязанської області Павло Малков, сили ППО знищили над регіоном два дрони.

"Силами ППО Міноборони над територією Рязанської області знищено два БПЛА. Через падіння уламків сталося спалах на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, оцінюються матеріальні збитки. На місці працюють оперативні служби", — написав він.

В Міноборони РФ відзвітували про 22 збитих безпілотники протягом ночі.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 22 українські безпілотні літальні апарати: 16 БПЛА над територією Орловської області, три БПЛА над територією Брянської області, два БПЛА над територією Рязанської області та один БПЛА над територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Як пише видання ASTRA, Рязанський НПЗ атакували піддався атаці вже втретє з початку 2025 року. Нафтопереробний завод Рязанської нафтопереробної компанії був атакований у ніч на 24 січня січня, потім — у ніч на 26 січня.

Як зазначив директор українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, атакований Рязанський НПЗ — один із найбільших у Росії.

"Потужність переробки заводу – 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ РФ. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут та нафтохімію. Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії РФ та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні", — проінформував він.

Як зазначає видання, ЗСУ атакували як мінімум 27 паливно-енергетичних об'єктів у 16 ​​регіонах Росії з початку 2025 року.

Нагадаємо, що 20 лютого повідомлялося, що 4 великих російських нафтопереробних заводи зупинили роботу після атак українських безпілотників протягом останнього місяця.